Talleres x Flamengo: onde assistir à Libertadores nesta quarta-feira

Pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores, Talleres x Flamengo entram em campo nesta quarta-feira, 4, às 19h (de Brasília), no estádio Mario Alberto Kempes. A partida será transmitida pelo canal fechado ESPN, pelo Facebook da Copa Libertadores e pelo streaming Star+.

A equipe argentina comandada pelo técnico português Pedro Caixinha conquistou até agora seis pontos e ocupa a segunda posição no grupo H, que tem Universidad Católica em terceiro lugar com três pontos e Sporting Cristal na lanterna sem ponto algum.

O Talleres promete entrar com força total na partida em casa, já que se vencer o Flamengo, pode avançar rumo às oitavas de final do torneio.

Já o Flamengo, do também técnico português Paulo Sousa, é o líder com nove pontos e 100% de aproveitamento. A vitória por garantir uma vaga antecipada à próxima fase.

Para o decisivo confronto, a equipe rubro-negra sem poder contar com o atacante Marinho e com o zagueiro Léo Pereira, que se recuperam de lesões. O primeiro fraturou uma costela na partida de domingo, no Piauí, enquanto defensor se queixa de dores na região posterior da coxa esquerda.

A boa notícia foi a liberação da maior parte dos titulares. Arrascaeta, Gabriel, Everton Ribeiro, Arão e Filipe Luís viajaram com o elenco e devem atuar normalmente. A provável equipe deve ter: Santos; Pablo, David Luiz e Filipe Luís; Isla, João Gomes, Willian Arão e Bruno Henrique; Arrascaeta, Gabigol, e Everton Ribeiro.

Confira a programação e onde assistir aos jogos desta quarta-feira:

Libertadores

19h

Talleres-ARG x Flamengo – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Colón-ARG x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

21h

Always Ready-BOL x Boca Juniors-ARG – Conmebol TV

Olimpia-PAR x Peñarol-URU – ESPN e Star+

Deportivo Cali-COL x Corinthians – Conmebol TV

23h

Tolima-COL x Independiente del Valle-EQU – Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Universidad Católica-CHI – ESPN, Facebook (Copa Libertadores) e Star+

Sul-Americana

19h15

Atletico-GO x Defensa y Justicia-ARG – Conmebol TV

Metropolitanos-VEN x Montevideo Wanderers-URU – Conmebol TV

Antofagasta-CHI x LDU-EQU – Conmebol TV

21h30

Fluminense x Junior Barranquilla-COL – Conmebol TV

Barcelona de Guayaquil-EQU x Lanús-ARG – Conmebol TV

Brasileiro Série B

19h

Novorizontino-SP x CRB-AL – Premiere

21h

CSA-AL x Criciúma – SporTV e Premiere

