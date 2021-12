Taça de 2021 fará menção aos 50 anos da criação do Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou imagens da taça que será entregue ao campeão brasileiro de 2021. Diferente dos anteriores, o novo troféu tem a mensagem “50 anos”, registrada em sua parte central, alusiva a primeira disputa com o atual nome, em 1971. A edição, coincidentemente, foi vencida pelo Atlético Mineiro, principal favorito à conquista da competição nacional.

O troféu foi confeccionado em bronze, com banho de prata e ouro de 24 quilates. Pesa 11 quilos, tem 60 centímetros de altura, 45 de largura e 40 de profundidade.

O título pode ser definido já nesta quinta-feira, 2, em caso de vitória da equipe do técnico Cuca diante do Bahia (veja como assistir), em Salvador. Líder com 78 pontos, o time precisa de apenas mais dois pontos em três rodadas para assegurar o troféu após 50 anos de espera sem depender de ninguém.

A conquista também pode ser consumada na sexta em caso de tropeço do Flamengo diante do já rebaixado Sport, em Recife. As equipes possuem longa rivalidade pelo polêmico desfecho do Campeonato Brasileiro de 1987. Em termos legais, o Sport é considerado o campeão brasileiro deste ano, enquanto o Flamengo campeão da Copa União.

O modelo anterior do troféu começou a ser entregue em 2014, quando o Cruzeiro conquistou o seu quarto título da competição. Antes dele, o antigo troféu havia sido confeccionado em 1993 e somente em uma edição – em 2000, na Taça João Havelange vencida pelo Vasco – foi modificado.

Apesar da taça comemorativa pelos cinquenta anos, a CBF já reconheceu a unificação dos títulos nacionais antes de 1971, as disputas começaram em 1959. O Palmeiras, atualmente, o maior campeão com dez conquistas.

