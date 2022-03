Tabela da Libertadores: contra quem cada time estreia e a ordem dos jogos

Com os grupos da Copa Libertadores 2022 definidos após sorteio realizado na sede da Conmebol nesta sexta-feira, 25, os times brasileiros já conhecem seus adversários e a ordem das partidas nessa fase do torneio. Cinco equipes do país vão estrear fora de casa: Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Atlético-MG e Athletico-PR.

A Conmebol ainda não divulgou os dias exatos de cada partida, mas os duelos da primeira rodada devem acontecer entre 5 e 7 de abril. Atual campeão, o Palmeiras estreia contra o Deportivo Táchira, na Venezuela, pelo grupo A. Já no grupo E, o Corinthians faz seu primeiro jogo contra o Always Ready, também como visitante, na Bolívia.

O Flamengo, cabeça de chave do grupo H, estreia diante do Sporting Cristal, no Peru. Por sua vez, o Atlético-MG, atual campeão brasileiro, joga a primeira rodada no grupo D contra o Tolima, na Colômbia. No grupo B, o Athletico-PR, atual campeão da Sul-Americana, estreia contra o Caracas, na Venezuela.

Confira a tabela de cada time brasileiro na fase de grupos:

Palmeiras (grupo A):

Rodada 1 – Deportivo Táchira-VEN (fora) – 5 a 7 de abril

Rodada 2 – Independiente Petrolero-BOL (casa) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Emelec-EQU (fora) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – Independiente Petrolero-BOL (fora) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Emelec-EQU (casa) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Deportivo Táchira-VEN (casa) – 24 a 26 de maio

Athletico-PR (grupo B):

Rodada 1 – Caracas-VEN (fora)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – The Strongest-BOL (casa) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Libertad-PAR (fora) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – The Strongest-BOL (fora) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Libertad-PAR (casa) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Caracas-VEN (casa) – 24 a 26 de maio

Red Bull Bragantino (grupo C):

Rodada 1 – Nacional-URU (casa) – 5 a 7 de abril

Rodada 2 – Vélez Sarsfield-ARG (fora) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Estudiantes-ARG (fora) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – Vélez Sarsfield-ARG (casa) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Estudiantes-ARG (casa) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Nacional-URU (fora) – 24 a 26 de maio

Atlético-MG (grupo D):

Rodada 1 – Tolima-COL (fora)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – América-MG (casa) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Independiente del Valle-EQU (fora) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – América-MG (fora) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Independiente del Valle-EQU (casa) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Tolima-COL (casa) – 24 a 26 de maio

América-MG (grupo D):

Rodada 1 – Independiente del Valle-EQU (casa)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – Atlético-MG (fora) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Tolima-COL (casa) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – Atlético-MG (casa) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Tolima-COL (fora) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Independiente del Valle-EQU (fora) – 24 a 26 de maio

Corinthians (grupo E):

Rodada 1 – Always Ready-BOL (fora)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – Deportivo Cali-COL (casa) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Boca Juniors-ARG (casa) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – Deportivo Cali-COL (fora) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Boca Juniors-ARG (fora) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Always Ready-BOL (casa) – 24 a 26 de maio

Fortaleza (grupo F):

Rodada 1 – Colo-Colo-CHI (casa)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – River Plate-ARG (fora) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Alianza Lima-PER (casa) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – River Plate-ARG (casa) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Alianza Lima-PER (fora) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Colo-Colo-CHI (fora) – 24 a 26 de maio

Flamengo (grupo H):

Rodada 1 – Sporting Cristal-PER (fora)- 5 a 7 de abril

Rodada 2 – Talleres-ARG (casa) – 12 a 14 de abril

Rodada 3 – Universidad Católica-CHI (fora) – 26 a 28 de abril

Rodada 4 – Talleres-ARG (fora) – 3 a 5 de maio

Rodada 5 – Universidad Católica-CHI (casa) – 17 a 19 de maio

Rodada 6 – Sporting Cristal-PER (casa) – 24 a 26 de maio

