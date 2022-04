Tabela da Copa do Mundo 2022: veja todos os jogos até a final

Com o sorteio dos grupos concluído nesta sexta-feira, 1, está definida a tabela da Copa do Mundo de 2022. A partida de abertura está marcada para 21 de novembro, entre o país-sede, Catar, e o Equador, às 7h (de Brasília). Já o Brasil estreia em 24 de novembro, contra a Sérvia.

Com exceção da abertura, os horários e locais das outras partidas ainda serão anunciados pela Fifa – apenas a data de cada jogo está confirmada. Sabemos apenas que os duelos da fase de grupos serão disputados às 7h, 10h, 13h e 16h (de Brasília). Já a final vai acontecer em 18 de dezembro.

Veja a tabela completa da Copa do Mundo de 2022:

21/11

Grupo A

7h – Catar x Equador

Senegal x Holanda

Grupo B

Inglaterra x Irã

Estados Unidos x Escócia, País de Gales ou Ucrânia

22/11

Grupo C

Argentina x Arábia Saudita

México x Polônia

Grupo D

França x Austrália, Emirados Árabes ou Peru

Dinamarca x Tunísia

23/11

Grupo E

Espanha x Costa Rica ou Nova Zelândia

Alemanha x Japão

Grupo F

Bélgica x Canadá

Marrocos x Croácia

24/11

Grupo G

Brasil x Sérvia

Suíça x Camarões

Grupo H

Portugal x Gana

Uruguai x Coreia do Sul

25/11

Grupo A

Catar x Senegal

Holanda x Equador

Grupo B

Inglaterra x Estados Unidos

Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Irã

26/11

Grupo C

Argentina x México

Polônia x Arábia Saudita

Grupo D

França x Dinamarca

Tunísia x Austrália, Emirados Árabes ou Peru

27/11

Grupo E

Espanha x Alemanha

Japão x Costa Rica ou Nova Zelândia

Grupo F

Bélgica x Marrocos

Croácia x Canadá

28/11

Grupo G

Brasil x Suíça

Camarões x Sérvia

Grupo H

Portugal x Uruguai

Coreia do Sul x Gana

29/11

Grupo A

Holanda x Catar

Equador x Senegal

Grupo B

Escócia, País de Gales ou Ucrânia x Inglaterra

Irã x Estados Unidos

30/11

Grupo C

Polônia x Argentina

Arábia Saudita x México

Grupo D

Tunísia x França

Austrália, Emirados Árabes ou Peru x Dinamarca

01/12

Grupo E

Japão x Espanha

Costa Rica ou Nova Zelândia x Alemanha

Grupo F

Croácia x Bélgica

Canadá x Marrocos

02/12

Grupo G

Camarões x Brasil

Sérvia x Suíça

Grupo H

Coreia do Sul x Portugal

Gana x Uruguai

03/12

Oitavas de final 1

1º do grupo A x 2º do grupo B

Oitavas de final 2

1º do grupo C x 2º do grupo D

04/12

Oitavas de final 3

1º do grupo B x 2º do grupo A

Oitavas de final 4

1º do grupo D x 2º do grupo C

05/12

Oitavas de final 5

1º do grupo E x 2º do grupo F

Oitavas de final 6

1º do grupo G x 2º do grupo H

06/12

Oitavas de final 7

1º do grupo F x 2º do grupo H

Oitavas de final 8

1º do grupo H x 2º do grupo G

09/12

Quartas de final 1

Vencedor das oitavas 1 x vencedor das oitavas 2

Quartas de final 2

Vencedor das oitavas 5 x vencedor das oitavas 6

10/12

Quartas de final 3

Vencedor das oitavas 3 x vencedor das oitavas 4

Quartas de final 4

Vencedor das oitavas 7 x vencedor das oitavas 8

13/12

Semifinal 1

Vencedor das quartas 1 x vencedor das quartas 2

14/12

Semifinal 2

Vencedor das quartas 3 x vencedor das quartas 4

17/12

Decisão do 3º lugar

Perdedor da semifinal 1 x perdedor da semifinal 2

18/12

Final

Vencedor da semifinal 1 x vencedor da semifinal 2

