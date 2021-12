Surto de Covid-19 atinge o elenco do Manchester United

Um novo surto de Covid-19 atingiu mais um clube inglês. Nesta segunda-feira, 13, o Manchester United precisou suspender as atividades no Centro de Treinamento de Carringthon por um período de 24h, após a confirmação de testes positivos para o vírus entre jogadores e membros da comissão técnica. Não foram divulgados os nomes, nem a quantidade de jogadores infectados. Em comunicado, o clube afirma que discute com a Premier League sobre a realização da partida contra o Brentford, marcado para esta terça-feira, 14, pelo Campeonato Inglês, ou de um possível adiamento.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A decisão de cancelar os treinamentos no CT foi tomada para “minimizar o risco de novas infecções”. Na nota, Manchester afirmou ainda que os funcionários que testaram positivo estão isolados de acordo com os protocolos da Premier League. Visto que as regras impostas pelo governo britânico indicam que os infectados devem ser isolados por dez dias, há a possibilidade do jogo pelo Campeonato Inglês ser adiado.

“Dado o cancelamento do treinamento e a interrupção do time, e levando em consideração a saúde dos jogadores e da equipe como prioridade, o Clube está discutindo com a Premier League se é seguro para manter o confronto desta terça-feira contra o Brentford”, disse o clube no comunicado.

An official update following positive COVID-19 tests at the club.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 13, 2021

Pelo Campeonato inglês o time é o quinto colocado com 27 pontos, um a menos que o quarto colocado West Ham, último time que fecha a zona de classificação para a Liga dos Campeões na próxima temporada.

Este é o segundo surto de Covid-19 em um clube inglês em apenas uma semana. Na terça-feira passada, 7, o Totteham anunciou que ao menos 6 jogadores e membros da comissão técnicas haviam testado positivo. Devido as baixas, as partidas contra o Rennes, pela Uefa Conference League, e diante do Brighton, pelo Campeonato Inglês não aconteceram.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!