Supercopa é tira-teima de finais entre Flamengo e Palmeiras

Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, 28, a partir das 16h30, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela Supercopa do Brasil. O confronto entre as duas equipes, que venceram a maior parte dos títulos nacionais nos últimos anos, coloca em embate os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro, respectivamente, em mais uma decisão.

Na história, as equipes se enfrentaram quatro vezes em decisões: na Taça dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo de 1942, Copa Mercosul de 1999, Supercopa do Brasil de 2021 e Libertadores de 2021.

O primeiro encontro em decisões aconteceu há quase 80 anos, em 3 de março de 1943, pelo torneio de 1942. Na ocasião, o jogo disputado no Estádio do Pacaembu terminou com a vitória por 3 a 0 e o título do recém-rebatizado Palmeiras (antigo Palestra Itália), com gols marcados por Peixe (duas vezes) e Lima.

Mais de 56 anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar em uma decisão, a Copa Mercosul de 1999. Na ocasião, quem se deu melhor foi o Flamengo, após vencer a ida, no Maracanã, por 4 a 3, e empatar a volta, no Parque Antártica, em 3 a 3. Na ocasião, o principal destaque da decisão foi Caio Ribeiro, que marcou dois gols na ida e um na volta.

Após pouco mais de uma década instável das equipes, que culminou até em rebaixamentos alviverdes, os times voltaram a se enfrentar em uma decisão, já refletindo o domínio recente. Pela segunda edição da nova Supercopa do Brasil, um empate em 2 a 2, decidido nos pênaltis com vitória flamenguista, por 6 a 5.

O maior dos encontros, porém, viria a acontecer dia 27 de novembro de 2021, em Montevidéu, pela final da Libertadores. Em um jogo tenso, o Palmeiras se sagrou bicampeão consecutivo, com gol de Deyverson, na prorrogação, definindo o 2 a 1 contra o Flamengo.

Neste sábado, os times voltam a se enfrentar novamente em boa fase. Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, o Flamengo vai para a partida também de olho no Mundial de Clubes. Enquanto isso, o Palmeiras deseja vencer para afastar uma tensão entre a torcida e a diretoria no início da temporada, além de tomar a frente no retrospecto em finais contra o rival interestadual.