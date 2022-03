Super Mário, Renan, Cariús: quem são os artilheiros ‘esquecidos’ do Brasil

A busca por um centroavante com faro de gol movimenta as buscas no mercado de transferência dos clubes neste início de temporada. O Corinthians, por exemplo, apontou nomes balados, tentou os uruguaios Edinson Cavani e Luis Suárez, além Diego Costa. O alvo da vez é o brasileiro naturalizado ucraniano Júnior Moraes, livre no mercado. O Palmeiras, por sua vez, também fez fracassadas tentativas por nomes internacionais: Lucas Alario, do Bayer Leverkusen, Taty Castellanos, do New York City – o mais recente foi Pedro, do Flamengo.

Bem menos balados e muito mais assertivos neste início de ano, os artilheiros do Brasil têm chamado atenção em seus estados e podem pedir passagem nos mercados de outros times. PLACAR separou cinco artilheiros espalhados pelo país:

1- Mário Sérgio (Fluminense-PI): 15 gols

Atacante apelidado como “Super Mário” é o maior goleador do país: são 12 gols no Campeonato Piauiense e 3 na Copa do Brasil – fez todos os gols do Fluminense-PI na competição, até ser eliminado pelo Santos, nas penalidades. na última terça-feira. Aos 26 anos, o jogador tem média de 2 gols por jogo neste ano.

2- Renan Gorne (Confiança-Sergipe): 8 gols

Gorne marcou em oito oportunidades em sete jogos no ano pelo Confiança no Campeonato Sergipano. O atacante de 26 anos, revelado pelo Botafogo e de volta ao clube sergipano após passagem pelo Remo, tem mostrado belo cartão de visitas desde que se juntou a equipe em janeiro.

3- Edson Cariús (Ferroviário-Ceará): 8 gols

Empatado, o atacante Edson Cariús marcou oito tentos pelo Ferroviário no Campeonato Cearense, em 14 jogos. Aos 33 anos, ele acumula passagens por Fortaleza, CRB e Remo.

4- Ronaldo Silva (Inter de Limeira- São Paulo): 8 gols

Artilheiro desta edição do Campeonato Paulista, o atacante de 30 anos marcou todos os tentos da Inter de Limeira no Estadual e tem contribuído para a campanha do 2º colocado do grupo A. Com passagens por Sport, Avaí, Yokohama FC, do Japão, o jogador tem média de 0,8 gols por jogo em 2022.

5- Peu (Sport Sinop – Mato Grosso): 8 gols

Peterson Silvino, conhecido apenas como ‘Peu’, vem sendo um dos destaques do Sport Sinop neste Campeonato Mato-grossensse. Marcou 8 gols em 10 partidas e é o artilheiro da competição. Jogador de 28 anos, jogou no futebol eslovaco, mexicano e no Brasil atuou por Fluminense, Avaí e Paysandu.

