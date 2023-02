Sul-americanos tropeçaram 5 vezes; relembre as semifinais do Mundial

O Flamengo já sonha com o bicampeonato do Mundial de Clubes em uma provável final diante do Real Madrid, mas para isso ambos precisam confirmar o favoritismo na semifinal. A equipe brasileira encara o Al-Hilal, da Arábia Saudita, nesta terça-feira, 7, a partir das 16h (de Brasília), em Tanger, no Marrocos, em uma reedição da semi de 2019. Na ocasião, o clube carioca venceu por 3 a 1.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O Flamengo, portanto, tentará evitar uma zebra que já passeou cinco vezes durante os Mundiais, quando a equipe sul-americana acabou derrotada. Inter, Atlético Mineiro, Atlético Nacional, River Plate e Palmeiras foram os clubes surpreendidos nesta fase. Relembre todas as semifinais do torneio desde a consolidação deste formato, em 2005.

2005 – São Paulo 3 x 2 Al-Ittihad

Antes de bater o Liverpool por 1 a 0 na decisão, o Tricolor teve dificuldades para para passar pelo time da Arábia Saudita na semifinal. Amoroso, duas vezes, e Rogério Ceni, de pênalti, marcaram os gols do triunfo no Japão.

2006 – Inter 2 x 1 Al-Ahly

O Colorado também suou para bater a equipe egípcia na semifinal, com gols de duas joias da base, Alexandre Pato e Luiz Adriano, antes do triunfo por 1 a 0 na final diante do Barcelona de Ronaldinho Gaúcho.

2007 – Boca Juniors 1 x 0 Etoile du Sahel

A equipe argentina conseguiu um triunfo magro diante do time tunisiano, com gol de Nery Cardozo. Na final, o Boca foi derrotado pelo Milan de Kaká por 4 a 2.

2009 – Estudiantes 2 x 1 Pohang Steelers

O clube de La Plata bateu a equipe coreana na semifinal com gols de Leandro Benítez. Na decisão, o Estudiantes fez jogo duro diante do Barcelona e só foi derrotado na prorrogação, por 2 a 1, com gol do compatriota Lionel Messi.

2010 – Inter 0 x 2 Mazembe

O clube gaúcho foi responsável pela primeira grande zebra da competição ao perder para a equipe do Congo por 2 a 0, com gols de Kabangu e Kaluiyituka. Na decisão de terceiro e quarto lugares, o Inter bateu o Seongnam FC, da Coréia do Sul, por 4 a 2, com tentos de Tinga, Alecsandro (dois) e D’Alessandro. Na final, o Mazembe foi derrotado pela Inter de Milão por 3 a 0.

2011 – Santos 3 x 1 Kashiwa Reysol

O clube paulista obteve um triunfo convincente diante da equipe japonesa, representante do país-sede, com um golaço de Neymar – Borges e Danilo completaram o placar. Na final, o Peixe acabaria atropelado pelo Barcelona por 4 a 0 em Yokohama.

2012 – Corinthians 1 x 0 Al-Ahly

O Timão não teve vida fácil diante da tradicional equipe egípcia e venceu por 1 a 0 com um gol de cabeça de Paolo Guerrero, autor também do gol do título, pelo mesmo placar, diante do Chelsea. Desde então, nenhum clube sul-americano conseguiu erguer o Mundial de Clubes.

2013 – Atlético-MG 1 x 3 Raja Casablanca

Em mais uma zebra histórica, o Galo acabou derrotado pela equipe do Marrocos, que atuava com o apoio de sua torcida. Ronaldinho Gaúcho marcou de falta, mas os gols de Iajour, Moutoali e Mabidé garantiram a festa africana. O Atlético ficou com o bronze ao bater o Guangzhou Evergrande, da China, por 3 a 2, enquanto o Raja foi derrotado por 2 a 0 pelo Bayern de Munique na final.

Continua após a publicidade

2014 – San Lorenzo 2 x 1 Auckland City

A equipe argentina bateu o time da Nova Zelândia por 2 a 1, com gols de Barrientos e Matos. Na decisão, o San Lorenzo foi derrotado pelo Real Madrid por 2 a 0.

2015 – River Plate 1 x 0 Sanfrecce Hiroshima

Com um gol de Alario, a equipe argentina bateu os japoneses na semifinal. Na decisão, o time de Marcelo Gallardo não foi páreo para o Barcelona: 3 a 0, com gols de Messi e Suárez (dois).

2016 – Atlético Nacional 0 x 3 Kashima Antlers

O clube colombiano sofreu a derrota mais ampla na semifinal diante do time da casa, com gols de Doi, Endo, Suzuki. Na decisão, o Kashima deu um sufoco no Real Madrid, mas acabou derrotado por 4 a 2, com três de Cristiano Ronaldo, na prorrogação. O Atlético Nacional ficou em terceiro ao bater o América do México nos pênaltis, após empate em 2 a 2.

2017 – Grêmio 1 x 0 Pachuca

Everton Cebolinha marcou o único gol da equipe gaúcha diante dos mexicanos na semifinal nos Emirados Árabes Unidos. Na final, o Grêmio foi derrotado por 1 a 0 pelo Real Madrid com gol de Cristiano Ronaldo.

2018 – River Plate 2 (4) x 2 (5) Al Ain

Dias depois da histórica conquista da Libertadores diante do rival Boca Juniors em Madri, a equipe argentina acabou surpreendida pelo time dos Emirados Árabes Unidos, país-sede do torneio. Na decisão de terceiro e quarto lugares, o River goleou o Kashima Antlers por 4 a 0.

2019 – Flamengo 3 x 1 Al-Hilal

No primeiro encontro entre os clubes, o Flamengo levou a melhor com gols de Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulaihi (contra). Al-Dawsari, destaque do time e da seleção da Arábia Saudita, diminuiu para a equipe asiática. Na final, o clube rubro-negro foi derrotado por 1 a 0 pelo Liverpool, com gol de Roberto Firmino.

2020 – Palmeiras 0 x 1 Tigres

Jogando no Catar, o Verdão foi surpreendido pela equipe mexicana com um gol do francês Gignac. O clube deixou o campeonato sem marcar um gol sequer, no melancólico quarto lugar, derrotado pelo Al-Ahly, do Egito nos pênaltis após empate em 0 a 0. O Tigres foi derrotado pelo Bayern na final por 1 a 0.

2021 – Palmeiras 2 x 0 Al-Ahly

Na revanche diante da equipe egípcia, o campeão da Libertadores jogou bem e venceu com gols de Raphael Veiga e Dudu. Na final, o Palmeiras foi derrotado pelo Chelsea por 2 a 1, nos Emirados Árabes Unidos.