Sul-Americano sub-20 desfalca clubes; veja quem mais cedeu atletas

A seleção brasileira já se prepara para a disputa do Campeonato Sul-Americano sub-20, na Colômbia, que começa nesta quinta-feira, 19, com o jogo entre Brasil e Peru, às 19h (de Brasília). O torneio que vale como eliminatória para o Pan-Americano e a Copa do Mundo sub-20 reúne jovens promessas de grandes clubes do Brasil, o que pode representar importantes desfalques.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

A preocupação com a ausência não é algo novo e chegou a mudar bastante a lista inicial do treinador Ramon Menezes. Por pedidos de São Paulo, Santos, Palmeiras, Flamengo e Fluminense, nove nomes novos apareceram na lista final, divulgada no início deste ano – cerca de um mês após a primeira lista.

Tendo em vista a mudança, houve a perda de nomes de peso como o atacante Endrick, o melhor jogador da última Copa São Paulo de Futebol Júnior e já vendido ao Real Madrid, ainda com 16 anos. Porém, mesmo assim, grandes times do país serão prejudicados com a convocação, sendo Athletico Paranaense, Corinthians, Cruzeiro e Palmeiras os mais lesados: cedem três atletas cada.

O principal nome entre os que atuam no Brasil é o de Vitor Roque, atacante do Athletico Paranaense. Ainda que aos 17 anos, já é um dos principais nomes do Furacão e terminou a temporada de 2022 com dez participações em gols durante seus 1764 minutos em campo vestindo a camisa rubro-negra.

O jogador desfalcará a equipe dirigida pelo treinador Paulo Turra até, no mínimo, o dia 27 de janeiro (quatro jogos), podendo ser estendido até dia 12 de fevereiro. Ou seja, por oito jogos em caso de uma campanha completa. . O goleiro Mycael e o centroavante Renan Viana, apesar de só terem atuado pela base, poderiam vir a ganhar algum espaço no estadual.

Continua após a publicidade

Palmeiras e Corinthians, que jogam o estadual mais disputado do país, terão o mesmo número de desfalques. Ainda assim, os nomes estão longe de serem pesados e importantes de imediato para o plantel.

Do lado alvinegro, são o meia Guilherme Biro e os atacantes Pedro e Giovane. Enquanto isso, o Verdão não poderá contar com o goleiro Kaíque, o zagueiro Michel e o meia-atacante Luiz Guilherme. Os jogadores não retornam antes da quarta rodada do estadual, podendo ter acréscimo da ausência até o oitavo compromisso no Paulistão.

Campeão da Série B e visando um ano de estabilidade na elite, o Cruzeiro teve o lateral Kaiki Bruno, o zagueiro Weverton e o atacante Stênio convocados. Na situação do time mineiro, as datas do estadual são um pouco mais favoráveis: os desfalques podem durar só dois jogos, com o máximo passando a cinco.

Enquanto Weverton não figura entre os principais utilizados no profissional, Kaiki Bruno e Stênio tiveram momentos de importância na última temporada. O atacante fez cinco jogos – e dois gols – na última Série B, enquanto o lateral foi titular até no jogo que marcou o acesso, contra o Vasco.

Confira os 23 convocados para o Sul-Americano sub-20:

Goleiros: Kaíque (Palmeiras), Kauã Santos (Flamengo) e Mycael (Athletico-PR);

Laterais: Arthur (América -MG), André (Bahia), Kaiki Bruno (Cruzeiro) e Patryck (São Paulo);

Zagueiros: Douglas Mendes (Red Bull Bragantino), Robert Renan (Zenit-RUS), Weverton (Cruzeiro) e Michel (Palmeiras);

Meio-campistas: Andrey Santos (Chelsea-ING), Marlon Gomes (Vasco), Ronald (Grêmio), Alexsander (Fluminense) e Guilherme Biro (Corinthians);

Atacantes: Stênio (Cruzeiro), Pedrinho (Corinthians), Giovane (Corinthians), Renan Viana (Athletico-PR), Luiz Guilherme (Palmeiras), Sávio (PSV-HOL) e Vitor Roque (Athletico-PR).