Substituto de Fábio: Cruzeiro busca por Rafael, ex-Santos

Depois de optar por não renovar o contrato do ídolo Fábio, o Cruzeiro vai em busca de um substituto para o goleiro histórico. O nome da vez para a disputa do Campeonato Mineiro e do Brasileiro da Série B é o de Rafael Cabral, do Reading, revelado pelo Santos e com passagens por Napoli e Sampdoria, da Itália.

A diretoria do clube mineiro, porém, não deseja pagar pela rescisão e espera o jogador definir seu futuro. A informação foi inicialmente divulgada pela Rádio Itatiaia.

O ponto positivo para o Cruzeiro é a dificuldade econômica do clube inglês, detentor de Rafael. Passando por problemas com o Fair Play Financeiro, o Reading pode rescindir contrato com diversos atletas. O goleiro é um dos que pode ficar livre no mercado.

Campeão da Copa do Brasil, Libertadores e três vezes do Campeonato Paulista, Rafael foi negociado para o Napoli, da Itália. Sem consolidação, atuou apenas 45 vezes pelo clube napolitano. Após cinco temporadas, foi negociado com o Sampdoria, onde também não teve sucesso. Pelo Reading, da Inglaterra, conquistou maior espaço há dois anos.

No ano passado, o Cruzeiro havia fechado com Jailson, ex-Palmeiras, mas o negócio foi desfeito após Ronaldo Nazário adquirir a maior parte das ações do clube e adotar uma política de corte de gastos. Tendo em vista o planejamento da SAF (sociedade anônima do futebol), a nova diretoria decidiu não manter Fábio no elenco, livrando-se de uma dívida que girava em R$ 20 milhões e impedindo o goleiro de completar 1000 partidas com a camisa cruzeirense.

