Suárez já vai embora do Nacional em novembro, diz presidente

Vai durar pouco o esperado retorno de Luis Suárez ao Nacional de Montevidéu, time que o revelou para o futebol. O presidente do clube, José Fuentes, declarou ao programa de TV uruguaio Punto Penal que o jogador de 35 anos só fica até novembro, quando se encerra o campeonato nacional, e depois vai procurar outra equipe para seguir a carreira.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

“Termina o campeonato e Suárez vai embora do Nacional. Não vou gerar falsas expectativas”, disse Fuentes, que completou: “ele fez um grande esforço para vir, e sempre que me perguntam eu digo para não criar expectativas para o futuro. Ele vai embora, e ele mesmo já disse isso mais de uma vez. Foi assim que combinamos”.

Suárez anunciou seu retorno ao Nacional no fim de julho, após ficar sem contrato no Atlético de Madri, da Espanha, e passar quase um mês livre no mercado. Até o momento, ele fez 10 jogos pela equipe uruguaia, marcou quatro gols e deu três assistências.

O Campeonato Uruguaio se encerra em novembro, pouco antes do início da disputa da Copa do Mundo. Com Suárez certo entre os convocados, a seleção uruguaia estreia no Mundial do Catar em 24 de novembro, contra a Coreia do Sul, pelo grupo H, no qual também estão Portugal e Gana.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens