Suárez diz que mereceu ser rejeitado pelo Flamengo no início de carreira

PORTO ALEGRE – Luis Suárez por pouco não foi jogador do Flamengo no início de carreira. O momento que poderia ter mudado a história aconteceu em 2006, quando Luisito tinha 19 anos e era tratado como revelação do Nacional. Na ocasião, o ex-jogador Andrade, então olheiro rubro-negro, foi até Montevidéu para observar a possível contratação, mas não gostou do que viu. Dezessete anos depois, em entrevista a PLACAR de março, já disponível em nossas plataformas digitais em dispositivos iOS e também Android, e a partir do dia 10 nas bancas e casas dos assinantes, a estrela do Grêmio admite: não fez por merecer a oportunidade.

Questionado sobre a história, Suárez demonstrou bom humor. “É verdade, o Flamengo foi me ver jogar, havia o o interesse, mas que não gostaram. Nessa época eu errava muitos gols”, divertiu-se o atacante, que anos depois se tornaria um dos atacantes mais letais do planeta. “Acontecem muitas situações com jogadores jovens de 17, 18 anos vão, fazem testes em outras equipes e não vão bem”.

Suárez, portanto, confirma a versão contada diversas vezes por Andrade, que se defendia da escolha ao dizer que o atacante não estava pronto e teve atuação ruim na ocasião.

Golpe de sorte o levou à Holanda

A PLACAR, Suárez também detalhou um golpe do destino que mudou sua vida, pouco depois da recusa do Flamengo. Luisito tinha o objetivo de atuar na Europa, muito mais para reencontrar a namorada da adolescência, Sofia Balbi, que havia se mudado para Barcelona, do que propriamente por ambição profissional.

A chegada ao velho continente se deu por vias holandesas, graças a um incrível caso de sorte. Suárez e Sofia se casaram e tiveram três filhos a quem o jogador dedica todos os seus gols.

“Em 2006, o Groningen, da Holanda, veio ver um jogador chamado Elias Figueroa, que jogava no Liverpool, do Uruguai. Ele jogava muito bem, tinha 17 anos e jogava pela equipe sub-20 do Uruguai. O Groningen foi vê-lo e outro dia, como o olheiro permaneceu no Uruguai, acabou acompanhando a uma partida entre Nacional e Defensor. Eu creio que foi a melhor partida da minha carreira. Fiz o primeiro gol, sofri um pênalti e dei o passe para o terceiro, foi incrível o que aconteceu nesta partida”, relembra Suárez.

Naturalmente, o Groningen mudou de prioridade e decidiu apostar no camisa 9 do Nacional, que nem pensou duas vezes. “Eu nem conhecia o clube, mas disse: ‘não me importa onde vai ser, se é Europa eu vou porque a minha namorada está na Espanha. Não me importa, eu vou’. As pessoas me diziam que eu estava louco, mas foi a melhor decisão que tomei na minha carreira.”

Depois de passar pelo Groningen, Suárez brilhou pelo Ajax, antes de se tornar uma estrela do Liverpool, até, enfim, chegar ao Barcelona, onde sempre sonhou estar. “Para mim a Holanda é a escola para triunfar na Europa, é uma escola muito boa para vencer na Europa, aconteceu como muitos brasileiros, com o Ibrahimovic…”, completa.

