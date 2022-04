Sporting Cristal x Flamengo: onde assistir ao jogo pela Libertadores

Na noite desta terça-feira, 5, o Flamengo faz sua estreia na Copa Libertadores da América, contra o peruano Sporting Cristal , no estádio Nacional, em Lima, às 21h30 (de Brasília). As duas equipes estão no grupo H, junto a Talleres, da Argentina e Universidad Católica, do Chile. O confronto será transmitido por SBT, ESPN e Star+.

Após a derrota para o Fluminense, por 1 a 1, no Campeonato Carioca, no último sábado, 2, a equipe rubro-negra entra em campo pressionada a ter um resultado positivo, até pelo fato de possuir um elenco de nível superior ao adversário. O técnico Paulo Sousa não poderá contar com o lateral direito Isla, por estar com desconforto no quadríceps, e o meia Arrascaeta, com lesão no tornozelo.

Já o Sporting Cristal vem de uma goleada por 4 a 1 em cima do Union San Martin, na última sexta-feira, 1, pela oitava rodada do Campeonato Peruano. Apesar de o técnico Roberto Mosquera enxergar o time carioca como favorito na partida, ele deixou claro não temer o Flamengo.

Confira a programação completa e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

Libertadores

19h15

Caracas-VEN x Athletico-PR – ESPN, Star+

Olimpia-PAR x Cerro Porteño-PAR – Conmebol TV

Colón-ARG x Peñarol-URU – Conmebol TV

21h30

Deportivo Cali-COL x Boca Juniors-ARG – Conmebol TV

Always Ready-BOL x Corinthians – SBT, Conmebol TV

Sporting Cristal-PER x Flamengo – SBT, ESPN, Star+

Sul-Americana

19h15

Universidad de Quito x Unión La Calera – Conmebol TV

Ceará x Independiente – Conmebol TV

Banfield x Santos – Conmebol TV

21h30

Atlético-GO x LDU – Conmebol TV

Everton x Jorge Wilstermann – Conmebol TV

