SportIn Global Akademi: plataforma visa ser o ‘Linkedin do esporte’

A startup norueguesa SportIn Global, em parceria com as empresas brasileiras TopSoccer e TopConsulting, promete movimentar a indústria do esporte com a criação de cursos e de uma plataforma que visa ser uma espécie de “Linkedin da bola”.

Com lançamento previsto para 28 de setembro, inicialmente em inglês, e posteriormente em português e espanhol, a ferramenta SportIn Global Akademi fará a ponte entre profissionais da área, estudantes e organizações universitárias e esportivas, proporcionando oportunidades de emprego e estágio.

“Será uma plataforma de aprendizagem desenvolvida para ampliar esse potencial de conexão”, explica a PLACAR Ana Teresa Ratti, chefe de novos negócios e parcerias da SportIn Global. “O Akademi objetiva ser uma ferramenta relevante e efetiva, focada em furar a bolha e ir além do óbvio, desenvolver pessoas para que sejam melhores profissionais e que, assim, construam melhores organizações.” Quem já for membro da comunidade SportIn Global terá acesso automático ao Akademi e aos novos usuários bastará criar uma conta de acesso gratuita.

Além disso, a startup norueguesa oficializou uma parceria com a TopSoccer e a TopConsulting, empresas nacionais que prestam assessoria financeira, jurídica e contábil para atletas de renome como Raphael Veiga, Everton Ribeiro, Pedro, Rodrigo Caio e Ricardo Goulart, para a produção de cursos na área de finanças e direito. O lançamento oficial está previsto para setembro, em evento na cidade de Sevilha, na Espanha.

A TopSoccer produziu os cursos de Gestão Financeira e Patrimonial e de Demandas Judiciais da Carreira do Atleta em gravações na sede da empresa, em Belo Horizonte.

Os cursos contarão com a presença de executivos das áreas de marketing (Ana Teresa Ratti), psicologia (Camila Campos), comunicação (Rafael Carvalho) e recursos humanos (Erika Hermsdorfs, do América-MG), além de atletas e ex-atletas de futebol como Pierre (ex-Palmeiras e Atlético Mineiro) e Marcelo Oliveira (ex-Corinthians, Palmeiras e Grêmio), Fillipe Soutto (Botafogo-SP) e o zagueiro Léo (ex-Cruzeiro, Chapecoense) e também do vôlei, como Talmo Oliveira (medalha de ouro em Barcelona-1992), Marlon Muraguti (campeão do mundo e da Liga Mundial) e Flávio Gualberto.

“Esperamos transmitir nosso conhecimento acumulado em quase 15 anos de mercado através de conteúdo sério feito por uma equipe altamente qualificada e experiente”, explicou Marcelo Claudino, CEO da TopSoccer. “Os cursos são voltados para vários tipos de perfis com estudantes, advogados, profissionais que desejam ingressar no mundo esportivo, gestores e demais profissionais do esporte. Também serão voltados para as famílias dos atletas e todos aqueles que participam do dia a dia dos esportistas.”

O co-fundador da SportIn Global, Edu Drapier celebrou a união. “Estamos muito felizes com essa parceria com a TopSoccer, uma empresa especializada em um tema muito delicado, importante e ainda pouco discutido que é a saúde financeira e pós carreira dos atletas.”

