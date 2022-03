Sport x Fortaleza: onde assistir ao 1º jogo da final da Copa do Nordeste

Nesta quinta-feira, 31, Sport x Fortaleza se enfrentam pela partida de ida da final da Copa do Nordeste. O confronto está marcado para às 21h45 (de Brasília), na Arena de Pernambuco.

O Leão da Ilha acabou surpreendendo o torcedor ao conseguir chegar à final, já que não vinha tendo bons resultados na temporada passada e passou até pelo rebaixamento no Campeonato Brasileiro.

Na competição, conseguiu alcançar o terceiro lugar na tabela, com 14 pontos, e agora luta pelo o tetracampeonato do Nordestão. A equipe de Gilmar Dal Pozzo já tem dois desfalques confirmados: Everton Felipe e Rodrigão, por problemas físicos.

Já o Fortaleza, favorito nesta final, largou muito bem no começo da temporada e chega à esta final de campeonato ocupando a primeira posição na tabela, com 16 pontos.

Finalista do Cearense e invicto nesta temporada, o Tricolor vai em busca do bicampeonato. Para este primeiro encontro, a equipe de Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com Tinga, por estar suspenso, e tem ainda Fernando Miguel, Lucas Crispim e Valentín Depietri como dúvidas.

A partida promete ainda ter casa cheia. O Sport comunicou que mais da metade dos ingressos disponibilizados aos torcedores já foram vendidos. O jogo de volta está marcado para domingo, 3, a partir das 18h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

Copa do Nordeste

21h45

Sport Recife x Fortaleza – ESPN, SBT e Nordeste FC

