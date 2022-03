Sport x Fortaleza: final da Copa do Nordeste tem ‘invasão gringa’

A final da 19ª edição de Copa do Nordeste começa a ser disputada nesta quinta-feira, 31, às 21h35, entre Sport e Fortaleza. A ida do duelo acontece na Arena Pernambuco, enquanto a volta está marcada para o próximo domingo, 3, às 18h30, no Castelão. Em grande fase há algumas temporadas, o time cearense tem favoritismo no confronto, mas enfrenta um rubro-negro com sede de recuperação, após um 2021 ruim, carimbado com o rebaixamento do Brasileirão Série A para a segunda divisão. No entanto, as equipes carregam em seus elencos similaridades: a presença de muitos estrangeiros, trazidos por treinadores de outras nacionalidades, que têm poucos minutos como titulares.

O encontro dos dois Leões, sendo o Sport o da Ilha e o Fortaleza o do Pici, conta com 10 jogadores de outras nacionalidades no elenco, cinco para cada – além do técnico Juan Pablo Vojvoda, argentino ídolo do tricolor. O rubro-negro, por sua vez, teve o paraguaio Gustavo Florentín entre 2021 e o início deste ano, mas ele foi demitido no começo da temporada após maus resultados.

Do lado pernambucano, os ‘gringos’ são Javier Parraguez, centroavante chileno, Ray Venegas, ponta colombiano, Blas Cáceres, meia paraguaio, Nicolás Watson, volante argentino, e Lucas Hernández, lateral-esquerdo uruguaio. Parraguez é o que tem mais jogos na temporada: são 12, com sete gols marcados, o que fez “El Búfalo” cair nas graças da torcida e começar a ser chamado de “Parragol”.

Defendendo a camisa do Fortaleza, os estrangeiros são o zagueiro colombiano Bryan Ceballos, o lateral-direito equatoriano Anthony Landázuri, o centroavante chileno Ángelo Henríquez e os atacantes argentinos Valentín Depietri e Silvio Romero. O mais aproveitado foi Romero, que entrou em campo 11 vezes, mas tem relativamente poucos minutos.

Quem assumiu o Leão da Ilha há quatro jogos foi Gilmar dal Pozzo. O técnico deve mandar a campo o time escalado com: Maílson; Everthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; William Oliveira, Bruno Matías e Denner; Luciano Juba, Jaderson e Parraguez.

Do lado tricolor do duelo, a provável escalação de Vojvoda é: Max Walef; Tinga, Marcelo Benevenuto e Titi; Yago Pikachu, Matheus Jussa, Zé Welisson, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Robson e Renato. Ou seja, dos dez estrangeiros da final, só um – Parraguez, pelo Sport – deve começar jogando.

