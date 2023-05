Sport x Ceará: final da Copa do Nordeste tem tensão nos bastidores

RECIFE – A bola só rola para a final da Copa do Nordeste, entre Sport e Ceará, a partir das 21h (de Brasília) desta quarta-feira, 3, na Ilha do Retiro, mas a disputa fora de campo já começou há algum tempo. Vencedor do jogo de ida no Castelão por 2 a 1, o time cearense já solicitou mudança do local da final, reclamou da escolha da arbitragem e, no dia da partida, pediu adiamento do jogo à CBF após o vazamento de um áudio atribuído ao presidente da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), Evandro Carvalho.

No áudio, do qual o dirigente nega ser o autor, a pessoa que fala afirma que foram vendidos ou distribuídos cerca de 40 mil ingressos para o jogo, sendo que a Ilha do Retiro só tem capacidade para 26 mil torcedores. Tanto a FPF quanto o Sport negam que haverá superlotação, citando o fato de que quase todas as entradas foram vendidas de forma online, sendo 23 mil para o Sport e 3 mil para o Ceará. Os bilhetes estão esgotados e não há ingresso físico à venda – o clube pernambucano, inclusive, soltou nota oficial alertando para golpes envolvendo bilhetes falsos.

“Esclareci tudo aos presidentes da Federação Cearense e do Ceará. Tivemos uma conversa muito franca e serena. O Sport jamais negligenciaria essa questão dos ingressos. Cumprimos rigorosamente as determinações, tanto da Polícia Militar, quanto do Corpo de Bombeiros, quanto a capacidade do estádio. Sou pai de família, jamais colocaria alguém em risco. A narrativa que se criou foi preocupante, pois poderia colocar o jogo em risco, mas já conversamos. Tenho certeza que o jogo vai transcorrer na mais absoluta tranquilidade”, afirmou Yuri Romão.

A partida decisiva, portanto, segue mantida para esta quarta-feira, na Ilha do Retiro. Mas o Ceará tentou mudar o local do jogo há uma semana para a Arena Pernambuco, estádio que fica em São Lourenço da Mata, a cerca de 20 km do centro de Recife, alegando más condições do gramado e da estrutura da Ilha. A CBF não aceitou o pedido.

Na última terça-feira, 2, véspera do jogo, o Ceará também soltou nota criticando a escolha do alagoano Dênis da Silva Ribeiro Serafim para apitar o jogo. Ele foi o árbitro da final da Copa do Nordeste de 2021, em que o Ceará perdeu o título para o Bahia. “Ações de cunho disciplinar (…) serão tomadas utilizando todos os meios possíveis para não deixar impunes erros que porventura ocorram e maculem a partida e o trabalho do clube”, diz trecho da nota.

Outro ponto de tensão envolve a liberação de torcidas organizadas do Ceará pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), contrariando uma proibição da FPF, que veda a entrada de uniformizados dos times visitantes em jogos no estado. Nas redes sociais, torcedores do Sport se revoltaram com a notícia ao acharem que os cearenses também poderiam entrar com bateria e outros instrumentos musicais – algo que a própria torcida mandante não pode fazer, segundo determinação do governo de Pernambuco. Em nota de esclarecimento, porém, a Secretaria de Defesa Social (SDS) afirmou que apenas uma charanga está liberada, na torcida do Sport, em local fixo e pré-determinado.

No jogo de ida, em Fortaleza, houve confusão entre as torcidas no fim da partida, com cadeiras arremessadas entre os setores. Desta vez, os clubes esperam que a disputa fique somente dentro das quatro linhas. O Sport vai em busca de seu quarto título da Copa do Nordeste, enquanto o Ceará luta pelo tricampeonato.