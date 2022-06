Sport pede justiça para Bruno Pereira e Dom Phillips em uniforme

Na noite deste sábado, 18, o Sport promove uma homenagem a Bruno Pereira e Dom Phillips, indigenista e jornalista que foram mortos no Vale do Javari, na Amazônia. No clássico contra o Náutico, válido pela 13ª rodada da Série B, o Leão levará a inscrição #JustiçaParaDomEBruno no uniforme de jogo.

Bruno e Dom estavam desaparecidos desde o dia 5 de junho, depois que iniciaram uma expedição na região do Vale do Javari. Segundo nota da Univaja (União dos Povos Indígenas do Vale do Javari), o indigenista era alvo de ameaças constantes de madeireiros, garimpeiros e pescadores.

Durante esta semana, Amarildo da Costa Oliveira e Oseney da Costa de Oliveira confessaram a autoria do assassinato da dupla. Neste sábado,um terceiro suspeito, identificado como Jeferson da Silva Lima, também se entregou à Polícia Federal.

Pernambucano, Bruno Pereira era torcedor do Sport, que já havia manifestado solidariedade aos familiares do indigenista durante a última semana. Servidor da Funai (Fundação Nacional do Índio) desde 2010, ele foi dispensado do cargo em outubro de 2019. Depois disso, passou a atuar diretamente com os indígenas.

O uniforme com a homenagem a Bruno e Dom foi utilizado no clássico contra o Náutico, neste sábado, 19, pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Leão é o 5º colocado, enquanto o Timbu aparece em 16º, perto da zona de rebaixamento.

Hoje o nosso manto estampa uma homenagem ao rubro-negro Bruno Pereira e seu colega e jornalista Dom Phillips e um pedido por #JustiçaParaDomEBruno. pic.twitter.com/ppY9lJzWoe — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 18, 2022