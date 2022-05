Southampton x Liverpool: onde assistir ao jogo pela Premier League

Campeão da Copa da Inglaterra no último sábado, 14, o Liverpool retoma atenções para a intensa disputa com o Manchester City pelo título da Premier League. Nesta terça-feira, 17, a equipe dirigida por Jürgen Klopp encara o Southampton, às 15h45 (de Brasília), no St. Mary’s Stadium, em Southampton. A partida terá transmissão pelo canal fechado ESPN e pelo serviço de streaming Star+.

O confronto é o último restante para encerramento da 37ª rodada da competição, a penúltima do torneio. Com 86 pontos – a quatro do City, que tem 90 – para se manter vivo na última rodada o time precisa, pelo menos, de um empate.

Além da recente conquista, anima aos torcedores dos Reds o fato do rival na corrida ter tropeçado ao empatar por 2 a 2 com o West Ham, no último domingo, 15, fora de casa. Com o resultado, se vencer, o Liverpool pressiona o rival com apenas um ponto de diferença.

A rivalidade entre as equipes ganhou mais peso pelas recentes trocas de farpas entre Klopp e o técnico espanhol Pep Guardiola.

O time liderado pelo espanhol encerra a competição diante do Aston Villa, em casa, no domingo, 22, às 12h (de Brasília), mesma data e horário do confronto do Liverpool diante do Wolverhampton.

Veja como assistir ao jogo desta terça-feira:

15h45

Southampton x Liverpool – ESPN e Star+

