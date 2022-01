Soteldo no São Paulo é desejo nº 1 de Ceni, mas clube mira mais reforços

O São Paulo concentra seus esforços em Yeferson Soteldo. O ponta venezuelano de 24 anos é visto pelo clube como a principal opção para assumir uma função identificada pelo técnico Rogério Ceni como a mais carente do elenco: a de ponta veloz e driblador. Entretanto, as negociações com o Toronto FC, clube canadense que contratou o jogador do Santos no ano passado, estão complicadas.

O Tricolor colocou na mesa uma proposta de 2,5 milhões de dólares (cerca de R14,1 milhões de reais) por 50% dos direitos econômicos do atleta, mas o Toronto faz jogo duro. Segundo o Ge, os canadenses tentaram incluir no negócio uma dívida de 3 milhões de dólares (17 milhões de reais) que têm com o jogador, o que foi prontamente descartado pelo São Paulo.

O Toronto acertou recentemente a contratação do atacante italiano Lorenzo Insigne, do Napoli, que chegará no meio do ano. Isso significa que o clube terá que abrir espaço no elenco para que o novo reforço seja um dos três “designated players” – atletas que podem receber acima do teto da liga norte-americana. Atualmente, Soteldo ocupa uma dessas vagas, ao lado do espanhol Alejandro Pozuelo e do americano Jozy Altidore.

Contratado por 6 milhões de dólares (34 milhões de reais à época) em 2021 pelo Toronto, Soteldo fez um ano sem muito brilho na Major League Soccer. Foram 26 partidas no ano, com quatro gols e seis assistências.

Enquanto o nó pela contratação de Soteldo não é desatado, o São Paulo se movimenta no mercado atrás de outras peças. Para a mesma função, o time tentou Douglas Costa, do Grêmio, mas o negócio melou após o jogador não responder a uma proposta. Além disso, segundo a ESPN, o clube busca ainda um zagueiro e um volante para fechar o elenco de 2022.

Por enquanto, o time do Morumbi já trouxe cinco reforços: o goleiro Jandrei veio do Santos, o lateral Rafinha e o meia Alisson chegaram do Grêmio, o volante Patrick foi contratado do Inter e o meia-atacante Nikão veio do Athletico-PR. Destes, Alisson, Patrick e Nikão podem jogar abertos pela ponta, mas nenhum com a característica buscada por Ceni para seu time titular.

