Sorteio define duelo entre Egito e Senegal por vaga na Copa do Mundo

Neste sábado, em sorteio realizado em Douala, no Camarões, a Confederação Africana de Futebol (CAF) definiu a fase final das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Entre os cinco confrontos sorteados, destaca-se a partida entre Egito e Senegal, que colocará frente a frente as estrelas Salah e Mané, protagonistas de suas seleções e do Liverpool. Apenas um deles estará no Catar.

Depois de liderarem os seus grupos na fase anterior, dez seleções restaram nesta fase final, que define os cinco países que representarão o continente africano na Copa do Mundo.

Os confrontos acontecem em formato de ida e volta, e estão previstos para acontecer em março. Datas, horários e locais dos jogos ainda serão definidos.

Além de Egito x Senegal, outro duelo que promete bastante equilíbrio é entre Camarões e Argélia. Gana e Nigéria também brigam por uma vaga na Copa, em partida que coloca frente a frente duas seleções com passagens recentes na competição. Por fim, República Democrática do Congo x Marrocos e Mali x Tunísia fecham os confrontos.

🔥 Some BIG games in Africa's final round! 🤔 Which five teams will advance to Qatar 2022?@CAF_Online | #WorldCup | #WCQ pic.twitter.com/Jbp6ctZVN8 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 22, 2022