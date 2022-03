Sorteio da Copa do Mundo: quando é, horário e possíveis confrontos

Está chegando a hora de conhecer os grupos da Copa do Mundo de 2022, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano, no Catar. O sorteio é nesta sexta-feira, 1º de abril, às 13h (de Brasília), no Centro de Exposições e Convenções de Doha, e terá acompanhamento minuto a minuto de PLACAR.

Por causa da pandemia de Covid-19, que atrasou as Eliminatórias da Copa em todo o mundo, as duas seleções que virão da repescagem mundial ainda não serão conhecidas – os duelos serão disputados apenas em junho. Não estará definido ainda um dos classificados da Europa, já que, por conta da guerra na Ucrânia, a semifinal da repescagem entre Ucrânia e Escócia (assim como a final entre o vencedor desse jogo e o País de Gales) também foi adiada para junho.

Assim, apenas 29 das 32 seleções classificadas serão conhecidas no dia do sorteio. Os potes serão divididos pelo ranking da Fifa que será divulgado em 30 de março: os cabeças de chave (pote 1) serão o Catar, país-sede, mais os sete melhores colocados do ranking. No pote 2, ficarão os oito melhores colocados seguintes, e assim por diante. Já os dois times que virão da repescagem mundial e o time que virá da repescagem europeia serão colocados automaticamente no pote 4.

Duas seleções do mesmo continente não podem cair no mesmo grupo – a exceção é a Europa, que tem 13 equipes, e por isso terá dois representantes em cinco grupos.

Por enquanto, esses são os 20 times já classificados, na ordem do ranking da Fifa de 10 de fevereiro:

Catar – 52º (país-sede, será cabeça de chave)

Bélgica – 1º

Brasil – 2º

França – 3º

Argentina – 4º

Inglaterra – 5º

Espanha – 7º

Dinamarca – 9º

Holanda – 10º

Alemanha – 11º

Suíça – 14º

Croácia – 15º

Uruguai – 16º

Irã – 21º

Japão – 23º

Sérvia – 25º

Coreia do Sul – 29º

Canadá – 33º

Equador – 44º

Arábia Saudita – 53º

Nesta terça-feira, 29, mais nove seleções vão garantir classificação à Copa do Mundo, levando o total de confirmados para 29:

Dois países da Europa, com as finais da repescagem entre Portugal x Macedônia do Norte e Polônia x Suécia ;

e ; Dois países da Concacaf, onde Estados Unidos , México e Costa Rica disputam duas vagas diretas (o outro vai para a repescagem mundial);

, e disputam duas vagas diretas (o outro vai para a repescagem mundial); Cinco países da África, com os cinco jogos de volta que definirão os classificados. Os jogos de ida foram: Egito 1 x 0 Senegal, Camarões 0 x 1 Argélia, Gana 0 x 0 Nigéria, Congo 1 x 1 Marrocos e Mali 0 x 1 Tunísia.

Já em junho, os três últimos classificados serão conhecidos:

O vencedor da semifinal da repescagem europeia entre Escócia x Ucrânia faz a final contra o País de Gales ;

faz a final contra o ; O quinto melhor time da Ásia ( Emirados Árabes , Iraque , Líbano ou Austrália ) enfrenta o quinto melhor time da América do Sul ( Peru , Colômbia ou Chile );

, , ou ) enfrenta o quinto melhor time da América do Sul ( , ou ); O quarto melhor time da Concacaf (Estados Unidos, México ou Costa Rica) enfrenta o campeão da Oceania (Nova Zelândia ou Ilhas Salomão).

