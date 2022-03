Sorteio da Copa 2022: quem jogará contra quem no Catar

A sete meses e três semanas do pontapé inicial da Copa do Mundo de 2022, no dia 21 de novembro, o sorteio da fase final, marcado para começar às 19 horas no Catar, 13 horas, no fuso horário de Brasília, no Doha Exhibition & Convention Center, em West Bay, ainda será uma obra incompleta. Pela primeira vez na história dos campeonatos mundiais de futebol, nem todas as seleções que jogarão a fase final já são conhecidas. E isso terá um impacto na definição dos participantes. Em vez de, simplesmente, seguir a ordem do ranking da Fifa, como aconteceu na Copa do Mundo da Rússia, desta vez, o regulamento determina que os participantes dos confrontos ainda à espera de definição vão todos para o Pote 4, onde ficam as seleções com menor pontuação. E como não pode haver duas seleções de uma mesma confederação no mesmo grupo – com exceção da Europa – o vencedor do jogo entre Peru contra o ganhador de Austrália e Emirados Árabes Unidos, não poderá cruzar com o Brasil, na primeira fase.

Por conta dos seus bons resultados nas Eliminatórias Sul-Americanas, a seleção brasileira assumiu a liderança do Ranking da Fifa, que serviu como parâmetro para dividir as seleções para o sorteio. Neste pote com as seleções ainda a definir estarão, também, a Costa Rica, quarta colocada das América Central e do Norte, e a Nova Zelândia, vencedora entre os times da Oceania. E mais um time europeu, entre Ucrânia, Escócia e País de Gales. Só em junho é que as 32 seleções serão conhecidas.

Para sortear as bolinhas, a Fifa convidou uma seleção de celebridades: os mestres da cerimônia serão as norte-americanas Carli Lloyd e Samantha Johnson, destaques do futebol feminino, e o inglês Jermaine Jenas, ex-meio-campista do Tottengam, hoje célebre apresentador na TV britânica. E entre jogadores e técnicos, que farão o sorteio, estarão campeões, como o brasileiro Cafu e o alemão Lothar Matthaus, recordistas, como o iraniano Ali Daei, que até o ano passado era o maior artilheiro por uma seleção nacional, com 109 gols (foi superado pelo português Cristiano Ronaldo), e o sérvio Bora Milutinovic, que disputou cinco fases finais de Copas do Mundo com cinco seleções diferentes. O argelino Rabah Madjer, o australiano Tim Cahill, o catariano Ahmed MalAllah e o nigeriano Jay-Jay Okocha são outros destaques.

Pelo roteiro elaborado pelos organizadores, as primeiras seleções que serão sorteadas serão as do pote 1, onde o Catar será o único país com posição definida – cabeça de chave do grupo A. Por isso, já está definido que no dia 21 de novembro, os anfitriões farão a abertura no estádio Al Bayt, diante de 60.000 pessoas em Al Khor. Assim, seu nome estará dentro da única bolinha vermelha do pote, com outras coloridas em azul com Brasil, Bélgica França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal. Nenhum destes países enfrentará a seleção brasileira na primeira fase.

Entre as seleções do pote 2, o Brasil também não poderá jogar contra o Uruguai, na fase de grupos. Mas poderá cruzar já nesta fase inicial com Alemanha ou Holanda, e também com Dinamarca, Suíça e Croácia ou Estados Unidos e México. No pote 3, ficarão três seleções africanas (Senegal, Marrocos e Tunísia), três asiáticas (Irã, Japão e Coreia do Sul) e duas europeias (Polônia e Sérvia). E no pote 4, além das seleções a serem definidas na Europa e nos cruzamentos intercontinentais estarão Camarões e Gana, Canadá, Arábia Saudita e Equador. Por questão de regulamento, Equador não poderá estar no grupo do Brasil nesta primeira fase.

Confira quem estará em cada pote:

Pote 1

Catar

Brasil

Bélgica

França

Argetina

Inglaterra

Espanha Portugal

Pote 2

México

Holanda

Dinamarca

Alemanha

Uruguai

Suíça

EUA

Croácia

Pote 3

Senegal

Irã

Japão

Marrocos

Sérvia

Polônia

Coreia do Sul

Tunísia

Pote 4

Camarões

Canadá

Equador

Arábia Saudita

Vencedor do jogo entre Peru x Austrália ou Emirados Árabes Unidos

Vencedor do jogo entre Costa Rica x Nova Zelândia

Vencedor do jogo entre País de Gales x Escócia ou Ucrânia