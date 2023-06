Sonho do Galo, Tite já disse ter ‘dívida’ por rebaixamento de 2005

O Atlético Mineiro segue em busca de um novo treinador. Com a saída de Eduardo Coudet confirmada, o Galo começou a estudar os alvos para assumir a função e tem como sonho distante um velho conhecido: Tite.

Visto com bons olhos pela diretoria, o ex-técnico da seleção brasileira egue com o intuito de não trabalhar no país nesta temporada, apesar de já admitir sentir uma “dívida de gratidão” com o clube, em razão de passagem em 2005.

Tite está sem clube desde a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo do Catar. Especulado em diversos destinos, o técnico segue sem clube desde o fim da competição, em dezembro.

Tite na seleção

81 jogos

60 vitórias

15 empates

6 derrotas

80,2% de aproveitamento

Multicampeão e badalado na última década, o treinador passou pelo Galo em 2005. Na ocasião, os resultados ruins foram determinantes no rebaixamento do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o único da história alvinegra.

Em entrevistas coletivas como treinador da seleção brasileira, Tite nunca escondeu o arrependimento pelos resultados no clube. “Tenho um sentimento muito grande, porque fiz grandes amigos na minha passagem pelo Atlético. Tenho pessoas que tenho admiração, carinho e um aspecto solidário muito especial. Fico com um duplo sentimento, como já coloquei, de não ter feito meu melhor trabalho, ter tido insucesso no Atlético, isso me deixa com senso de dívida. Não de caráter ou conduta, mas, sim, de resultado.”

Meses depois, questionado sobre a possibilidade de assumir o clube, voltou a citar 2005. Pouco antes da Copa do Mundo, desconversou sobre a possibilidade de assumir o Galo em 2023, antes mesmo de confirmar que não trabalharia neste ano.

Na época da passagem traumática, Tite chegou ao clube mineiro depois de trabalho no Corinthians. Sem sucesso em Minas Gerais, saiu após 11 derrotas, seis empates e quatro vitórias em 21 jogos. O estopim foi em empate contra o Paysandu, no Mineirão, que deixou o Atlético na penúltima colocação. Um jogo antes, em derrota contra o Goiás, o treinador já havia pedido demissão e aceitado voltar, sem sucesso.

O Atlético foi rebaixado na 20ª colocação (o campeonato tinha 22 participantes). O jogo da queda aconteceu na 41ª rodada, após empate com o Vasco, no Mineirão, quando o time era treinado por Lori Sandri.