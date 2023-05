Sonho da seleção, Ancelotti fica no Real Madrid, diz jornal

Sonho da seleção brasileira, Carlo Ancelotti deve ficar no Real Madrid. Segundo divulgado pelo jornal AS, da Espanha, o técnico já definiu seu futuro e os planos são a permanência no clube merengue. De acordo com as informações iniciais, o italiano já participa ativamente das contratações para o plantel de 2023/24.

Almejado pela CBF após o fim do trabalho de Tite, com a eliminação para a Croácia, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2022, Ancelotti deve seguir no Real Madrid mesmo após uma temporada inglória – venceu apenas a Copa do Rei.

Com contrato a cumprir na Espanha até a metade de 2024, Ancelotti era a primeira opção para assumir a pentacampeã mundial. Assim, quase na metade do ano, a CBF ainda não assinou nenhum contrato com outros nomes e Ramon Menezes, treinador da seleção sub-20, comandou o time interinamente em derrota contra Marrocos. O ex-jogador também estará à beira do campo nos próximos amistosos contra Guiné e Senegal, dias 17 e 20 de junho, respectivamente.

O Real Madrid estava esperando a confirmação de Ancelotti devido à insistência da CBF em contratá-lo. Agora, segundo o AS, o técnico italiano irá pedir contratações para a temporada. Com a possível saída de Karim Benzema para o futebol saudita, a chegada de um atacante de peso é especulada na imprensa europeia.