‘Somos melhores que o Real Madrid’, diz volante do City antes de semifinal

Na véspera de Manchester City x Real Madrid pelas semifinais da Liga dos Campeões, Rodri, volante do time inglês, aqueceu os bastidores. Em entrevista ao jornal Sport, da Espanha, o meio-campista disse acreditar que sua equipe é melhor do que a do adversário, 13 vezes campeão europeu. A partida de ida acontece nesta terça-feira, 26, às 16h (de Brasília).

Apesar da fala que repercutiu, o titular do City manteve posição ponderada e afirmou que o time precisa se esforçar. “Eu prefiro manter a calma e ser forte mentalmente caso a gente seja ferido em algum momento. Acredito que somos melhores, mas devemos demonstrar no campo”.

Durante a entrevista, o meio-campista falou sobre a preparação para o confronto que pode levar o Manchester City à segunda final consecutiva, em busca do título inédito. Rodri exaltou características do Real Madrid e a força do rival na Champions: “Sabemos perfeitamente como jogam e a experiência deles nessa competição, mas também como podem sofrer e esperar o momento de atacar. É a grande virtude. Não te dominam durante os 90 minutos, mas são sempre perigosos. Precisamos estar alertas e fazer o melhor possível na partida de ida, em casa”.

Na briga pelo título do Campeonato Inglês, o time de Pep Guardiola também foca forças na competição europeia. Com investimento bilionário, o City ficou com o vice da Champions, em 2021, ao perder a decisão para o Chelsea. Neste ano, caso avance de fase, encara Liverpool ou Villarreal na final.

Nascido em Madri, Rodri ficou entre 2007 e 2013 nas categorias de base do Atlético, principal rival do Real. Revelado pelo Villarreal, joga a terceira temporada com a camisa do Manchester City. Titular e peça essencial para Pep Guardiola, tem 144 jogos pelo clube da Inglaterra.