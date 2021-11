Solskjaer diz que Cristiano Ronaldo é o Michael Jordan do United

O treinador do Manchester United, o norueguês Ole Gunnar Solskjaer, comparou a importância do atacante português Cristiano Ronaldo para o time inglês com a do astro do basquete Michael Jordan para o Chicago Bulls, time americano da NBA onde se consagrou na década de 1990 como protagonista de seis títulos.

Assine e receba PLACAR em casa a partir de R$ 14,90/mês

“Todos nós temos papéis e responsabilidades. E Cristiano Ronaldo é o líder do grupo. Ele é um dos melhores de sempre. Tenho certeza que é o mesmo sentimento que os Chicago Bulls tinham pelo Michael Jordan. Se tem que mandar a bola para alguém no último minuto, é para o Cristiano”, explicou o treinador.

Ronaldo foi fundamental novamente para o empate por 2 a 2 do United diante da Atalanta, na terça-feira, 2, em Bérgamo, em partida válida pela quarta rodada do grupo F da Liga dos Campeões. Ele marcou duas vezes no segundo tempo.

Com o resultado, o time manteve a liderança do grupo com o Villarreal, com sete pontos. Foi o quinto gol em quatro partidas da atual edição da competição pelo clube, o nono em 11 jogos dede o retorno ao Old Trafford.

“Eles têm um treinador fantástico e sabem sempre o que fazer. Eu sei disso, porque quando jogava na Juventus era sempre difícil jogar contra eles. Mas fizemos o nosso trabalho. Defendemos bem, tivemos um pouco de sorte no fim com o meu gol, mas o futebol é isso”, afirmou Ronaldo.

O time agora se prepara para o clássico contra o Manchester City, pela 11ª rodada do Campeonato Inglês. A partida acontecerá neste sábado, 6, às 9h30 (de Brasília).

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!