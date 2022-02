Sob olhares de Tite, final da Supercopa tem disputa por vagas na seleção

A finalíssima da Supercopa do Brasil entre Atlético Mineiro e Flamengo que acontece no domingo, 20, às 16h (de Brasília), na Arena Pantanal, além de coroar o melhor time do país irá servir de palco para a observação de jogadores que tem chances de estar entre os convocados para a Copa do Mundo do Catar.

Marcarão presença os auxiliares de Tite, Cleber Xavier e Matheus Bachi, filho do treinador. Entre os jogadores recentemente convocados pelo técnico para a seleção brasileira estarão em campo o goleiro Everson, o lateral Guilherme Arana, o meia Everton Ribeiro e os atacantes Hulk e Gabriel Barbosa.

Há menos de nove meses do mundial do Catar e há dois meses para a próxima convocação para os compromissos das Eliminatórias – a lista será entregue em 4 de março-, o técnico e sua comissão se esforçam em observar cada detalhe em busca do elenco ideal até o torneio.

Neste início de ano, acompanharam o clássico entre Botafogo e Fluminense. O planejamento prevê ainda a ida à Europa para acompanhar novas partidas.

Já com vaga garantida, Tite vem aproveitando o calendário para fazer testes e encontrar soluções para posições do elenco que ainda não estão definidas. É o caso do ataque e as laterais. Atlético Mineiro e Flamengo são os principais elencos do campeonato brasileiro. O Galo, atual campeão do Brasileirão e Copa do Brasil, enquanto o Rubro-negro ficou com o vice-campeonato.

Veja os candidatos do Flamengo:

Filipe Luís

Com a lateral esquerda em experiências e a presença de Daniel Alves na direita, Filipe Luís ainda pode reaparecer como mais uma opção nesse setor. É verdade que o jogador rubro-negro não tem sido lembrado nas últimas convocações, mas, aos 36 anos, o veterano ainda pode aparecer. Esteve na última Copa do Mundo, em 2018, na Rússia.

Everton Ribeiro

Presença constante nas convocações da seleção, o camisa 7 rubro-negro é nome que agrada ao técnico Tite. Responsável pelo gol do vitória do Flamengo contra o Madureira no Campeonato Carioca, Everton é também uma das lideranças da equipe carioca e, certamente, será um dos atletas em que a comissão de Tite ficará de olho durante o jogo.

Bruno Henrique

O atacante de 31 anos se recupera de lesão na coxa, e deve fazer apenas seu segundo jogo do ano. Convocado pela última vez em 2020, Bruno Henrique disputa vaga com outros preteridos mais bem vistos por Tite.

Pedro

Ausente na seleção olímpica campeã em Tóquio, o centroavante rubro-negro pode ser mais uma opção para os testes de Tite no ataque brasileiro. Parte do rodízio proposto pelo técnico Paulo Sousa, Pedro já fez dois gols pelo Carioca nesta temporada.

Gabriel Barbosa

Dentre os observados, Gabigol é um dos quais certamente a comissão do técnico ficará atenta ao desempenho. O camisa 9 foi convocado nas últimas chamadas de Tite para as partidas das Eliminatórias deste ano e entrou, principalmente, no segundo tempo das partidas. Menos incerto que a presença do companheiro, disputará vaga com Matheus Cunha, que tem sido mais utilizado, e ainda Gabriel Jesus.

Veja os candidatos do Atlético-MG:

Everson

Uma das peças chaves da campanha vitoriosa do Galo na última temporada, Everson foi convocado pela primeira e única vez para a seleção em setembro do ano passado. Com três vagas para goleiro na Copa, sendo duas quase garantidas com Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, o arqueiro atleticano pode sonhar com vaga.

Guilherme Arana

Sendo a lateral esquerda uma das maiores dores de cabeça de Tite, Guilherme Arana vinha sendo lembrado pelo técnico, mas ficou de fora da primeira convocação do ano. Os escolhidos para a posição foram Alex Sandro, da Juventus, e Alex Telles, do Manchester United, da Inglaterra. Arana foi fundamental no Galo na última temporada, e foi outro que se destacou nos Jogos Olímpicos em 2021.

Allan

O meia-campista do Galo é mais um que encontra forte concorrência na posição para atuar na seleção. Aos 24 anos, ainda não foi experimentado por Tite.

Jair

Aos 27 anos, o volante está na melhor fase da carreira, sendo mais um destaque do Atlético nas conquistas recentes. Na seleção brasileira, porém, ainda não teve oportunidade com o técnico.

Hulk

Figura ímpar do ataque atleticano e artilheiro do último Campeonato Brasileiro, com 35 gols, Hulk é um forte nome para ser observado pela comissão de Tite. Pela seleção, voltou a atuar ano passado, depois de cinco anos afastados. Fez parte ainda do elenco da Copa do Mundo de 2014. Aos 35 anos, esta deve pode ser a última oportunidade de defender a seleção no Mundial.

