Situação delicada de Pelé causa manifestações no mundo do futebol; veja

O delicado quadro de saúde de Pelé tem causado manifestações em todo o mundo do futebol. Internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, o rei do futebol não responde mais ao tratamento quimioterápico. Entre a última sexta-feira e este sábado, 02 e 03, atletas como Kylian Mbappé e Rodrygo pediram “orações ao rei” mesmo em meio a Copa do Mundo. A Fifa também se manifestou destacando a mensagem “fique bem logo, Pelé”.

Principal nome da seleção francesa e um dos maios promissores do mundo do futebol, Kylian Mbappé desejou “orações ao Rei”. O atacante se encontrou com Pelé em 2019, quando disse: “As comparações são lisonjeiras, mas sei muito bem que jamais farei o que ele fez”. E ainda completou: “Vocês sabem, assim como eu, que só existe um rei”.

Menino da Vila assim como Pelé, o atacante da seleção brasileira Rodrygo também se manifestou mesmo em meio a Copa do Catar: “Força, Rei Pelé! Orando e torcendo pela sua recuperação!”.

Confira as manifestações por Pelé:

Pray for the King 👑🙏🏽🇧🇷 @Pele — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 3, 2022

Força, Rei @Pele! 👑 orando e torcendo pela sua recuperação! 🙏🏾 pic.twitter.com/SrKVSwXtwt — Rodrygo Goes (@RodrygoGoes) December 2, 2022 Continua após a publicidade

É o mundo inteiro desejando melhoras e junto contigo, Rei @Pele! 👑🤍🖤 pic.twitter.com/ozCM4TXzxc — Santos FC (@SantosFC) December 3, 2022

Foto do Dia 📸 – #13 Melhoras, Pelé! 💛💚 pic.twitter.com/1Kh1hK9OiP — Copa do Mundo FIFA 🏆 (@fifaworldcup_pt) December 2, 2022