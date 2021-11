Série B tem Vasco ainda sonhando e Cruzeiro ameaçado de rebaixamento

A Série B do Campeonato Brasileiro está na reta final e alguns cenários já podem ser desenhados. A cinco rodadas do fim (seis, no caso de alguns clubes), nenhum dos quatro acessos foi confirmado, mas o líder Coritiba e o segundo colocado Botafogo têm grandes chances de garantir o retorno à elite. Outras equipes tradicionais vivem situação mais complicada: em oitavo, o Vasco da Gama precisa de uma campanha irretocável e combinações de resultado até o fim do torneio para subir; já o Cruzeiro, na segunda divisão desde 2020, agora enfrenta uma ameaça real de rebaixamento para a Série C. Em Campinas, Guarani e Ponte Preta passam por momentos distintos; o Bugre tem chances na parte de cima, enquanto a Macaca flerta com o Z4.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 14,90/mês

Repleta de grandes clubes nesta edição, a Série B atraiu grande atenção. Vasco, Botafogo e Cruzeiro largaram como favoritos, mas a instável e surpreendente segunda divisão do Brasil não se prende a roteiros pré-estabelecidos. A competição está na 33ª rodada, ainda incompleta, com Coritiba e Botafogo como principais candidatos ao título. O clube paranaense tem 58 pontos, dois a mais que os cariocas (ambos têm 32 jogos disputados). Correndo por fora, Avaí e Goiás, fechando o G-4, com um jogo a mais, alimentam o sonho do troféu.

Confira a classificação completa da Série B

Os jogos que restam do Vasco: Guarani (fora)

Botafogo (casa)

Vitória (casa)

Vila Nova (fora)

Remo (casa)

Londrina (fora)

Na retaguarda, brigando por classificação à elite, estão a dupla alagoana CSA e CRB, com 51 pontos, seguidos por Guarani (49) e Vasco (47). Por um milagre, Náutico, Vila Nova, Operário, Sampaio Corrêa e Remo ainda podem acreditar. A Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) realiza uma projeção matemática que aponta as seguintes probabilidades de acesso à Série A e vê o Vasco com apenas 3.5% de chance. Já o Cruzeiro tem a certeza de que não estará na elite pelo terceiro ano seguido.

O fantasma da Série C

Nada é tão ruim que não possa piorar. A Série C de 2022 já tem um integrante garantido, o Brasil de Pelotas, lanterna da segunda divisão com 23 pontos. O Confiança e outra tradicional do país, o Vitória, precisam de sequências positivas para se livrar da penúltima prateleira do futebol nacional Mais aberta, a última vaga no Z-4 tem quatro “candidatos”: Londrina, Brusque, Ponte Preta e Cruzeiro. As equipes estão separadas por apenas dois pontos e já jogaram na 33ª rodada.

Jogos que restam do Cruzeiro: Londrina (fora)

Brusque (casa)

Vitória (fora)

Sampaio Corrêa (fora)

Náutico (casa)

Segundo a matemática da UFMG, o clube mineiro tem chances remotas de cair, apenas 9.5%. Contudo, o time treinador por Vanderlei Luxemburgo venceu apenas dois dos últimos dez jogos e tem confrontos diretos nas próximas rodadas. “O torcedor tem que entender que manter o time na segunda divisão é obrigação nossa e pensar para o ano que vem”, afirmou Luxemburgo após a última partida, um empate em 1 a 1 com o Vila Nova.

Para fechar a rodada 33, nesta quarta-feira, 3, Coritiba e Operário jogam partida decisiva na briga pelo título, assim como Botafogo e Confiança. Na próxima quinta-feira, 4, Guarani e Vasco confrontam pelo sonho do acesso e CRB e Sampaio Corrêa fazem partida crucial para os sonhos dos alagoanos.