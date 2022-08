Série B: avião do Brusque arremete duas vezes no Rio e assusta jogadores

O elenco do Brusque, clube catarinense que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, passou por um grande susto na noite do último domingo, 28, no Rio de Janeiro. Em razão do mau tempo, o avião que transportava a delegação precisou arremeter duas vezes no aeroporto Santos Dumont e pousar com um hora de atraso no Galeão.

Assine #PLACAR por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

As fortes rajadas de vento no local impediram o pouso no Santos Dumont. Na primeira tentativa, o avião ficou cerca de meia hora sobrevoando o local. A segunda tentativa foi mais assustadora, pois a aeronave balançou muito na pista antes de voltar a decolar.

Em contato com a reportagem, um membro da delegação descreveu o ocorrido. “Foi bem assustador. Depois a gente até riu, brincou com a situação, mas todos ficaram bem assustados, vi crianças chorando, gente passando mal no banheiro. A segunda vez foi pior, porque já estávamos entrando na pista quando o avião subiu com tudo.”

O clube confirmou o incidente em nota. “O motivo da troca foi o mau tempo. O avião tentou o pouso duas vezes no Santos Dumont. Na primeira, próximo ao aeroporto, o piloto arremeteu o voo e ficou durante 30 minutos sobrevoando o Rio de Janeiro. Na segunda vez, quando estava próximo da pista, devido ao forte vento, que veio da região Sul para o Sudeste, o piloto arremeteu novamente, dessa vez, causando susto em todos os passageiros.”

Com quase uma hora de atraso, um pouso no Galeão foi autorizado. Na sequência, a delegação viajou até Muriaé (MG), onde na terça-feira, 30, o Brusque enfrenta o Tombense, pela 27ª rodada da Série B.

Assine o Amazon Prime e garanta 30 dias grátis de acesso ao Prime Video e outras vantagens