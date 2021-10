Sensação espanhola e Napoli imbatível: resumo do fim de semana

Atualizado em 18 out 2021, 08h33 - Publicado em 18 out 2021, 08h13

Encerrada a data Fifa, o fim de semana contou com grandes jogos no futebol europeu. Na Espanha, a Real Sociedad lidera La Liga, o Napoli chegou a oitava vitória seguida no Italiano e o Bayern de Munique segue um rolo compressor no Alemão. No Brasil, quatro clubes garantiram seu acesso na Série D do Brasileirão. Já na elite, o líder Atlético-MG e seu perseguidor Flamengo tropeçaram, enquanto o Palmeiras se reabilitou. Confira, abaixo, um resumo do melhor do fim de semana.

Liderança basca na Espanha

A Real Sociedad derrotou o Mallorca por 1 a 0, em casa, pela 9ª rodada, e lidera o Campeonato Espanhol, com 20 pontos, três a mais que o Real Madrid, Sevilla, Atlético de Madri e Osasuna. Na mesma rodada, o Barcelona venceu de virada o Valencia por 3 a 1, com direito a gol do brasileiro Philippe Coutinho, chegou aos 15 pontos e ainda está em busca de uma recuperação definitiva.

🔚 ¡¡FINAAAAAAAAAAAAAL!! Victoria después de jugar con diez todo el segundo tiempo. Dormimos líderes. AUPA REAL!!!#RealSociedadRCDMallorca | #AurreraReala pic.twitter.com/FpOfgJ2Qvl — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) October 16, 2021

Napolitanos no topo do Calcio

Pela 8ª rodada do Campeonato Italiano, o líder Napoli segue imbatível e chegou a sua oitava vitória seguida, desta vez 1 a 0 contra o Torino. A Lazio venceu a Inter de Milão de virada por 3 a 1 e ainda contou com um lance inusitado envolvendo o zagueiro brasileiro Luiz Felipe, que acabou expulso. A Juventus fez o dever de casa, venceu a Roma por 1 a 0 e finalmente se aproximou do primeiro batalhão na tabela. O Napoli lidera com 24 pontos, dois a mais que o Milan.

Tropeços no Brasileirão

O líder Atlético-MG tropeçou depois de 18 rodadas de invencibilidade e perdeu de virada por 2 a 1 para o Atlético-GO. O Flamengo, no entanto, desperdiçou a chance de reduzir ainda mais diferença ao empatar em 0 a 0 com o Cuiabá no Maracanã.

Já o Palmeiras acabou com o jejum de cinco partidas sem vitória e derrotou o Internacional, no Allianz Parque. O Atlético lidera com 56 pontos, seguindo por Flamengo (46), Fortaleza (45) e Palmeiras (43).

Show do Liverpool no Inglês

Pela 8ª rodada do Campeonato Inglês, o Chelsea bateu a sensação Brentford por 1 a 0 e manteve a liderança do torneio. Já o Liverpool, com uma apresentação de gala do brasileiro Roberto Firmino, que fez três gols, e de Mohamed Salah e Sadio Mané, que fizeram um tento cada, fez 5 a 0 em plena estreia do técnico Claudio Ranieri pelo Watford. O novo milionário Newscastle segue sem vencer após perder para o Tottenham em casa e permanece na zona de rebaixamento.

𝗥⚽𝗕𝗘𝗥𝗧⚽ 𝗙𝗜𝗥𝗠𝗜𝗡⚽ Continua após a publicidade 𝗛𝗔𝗧-𝗧𝗥𝗜𝗖𝗞 𝗛𝗘𝗥𝗢 🔥 pic.twitter.com/xiUd3JYvBM — Liverpool FC (@LFC) October 16, 2021

Paquetá em alta na França

Pela 10ª do Campeonato Francês, o brasileiro Lucas Paquetá saiu do banco de reservas do Lyon e foi fundamental na vitória da equipe por 2 a 0 contra o Mônaco. Ainda no fim de semana, o Olympique de Marselha goleou o Lorient-Bretagne Sud por 4 a 1 e segue na parte de cima da tabela da competição.

Vous étiez 50 585 supporters ce soir au @GroupamaStadium ! MERCI pour votre ferveur ! ❤💙#OLASM pic.twitter.com/sz1E2aGZ3R — Olympique Lyonnais (@OL) October 16, 2021

Classificados da Série D

O fim de semana decretou os quatro clubes que subiram da Série D do Campeonato Brasileiro para a Série C. O Aparecidense empatou com o Uberlândia e carimbou seu passaporte à terneirona. Nos pênaltis, o Campinense fez a festa da torcida e eliminou o América-RN, e o Atlético-CE estragou o embalo da Ferroviária para vencer. Por fim, o ABC venceu o Caxias e foi o quatro classificado para a Série C de 2022.

Esse momento tinha que ser ao seu lado, torcedor. Claro que não da maneira que gostaríamos, com o estádio lotado, mas foi como Deus preparou. SUBIIIIIIMOS!!! 🦊#araposaéseriec pic.twitter.com/ufN60w7TuL — Campinense Clube (@CampinensePB) October 17, 2021

Mais uma Goleada do Bayern

O Bayern de Munique segue voando. Neste fim de semana, a equipe de Julian Nagelsmann goleou o Bayer Leverkusen por 5 a 1 e manteve a ponta do Campeonato Alemão. O clube continua seguido por perto do Borussia Dortmund, que venceu o Mainz 05 por 3 a 1, com direito a dois gols de Haaland.