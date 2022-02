Senegal vence Egito nos pênaltis e é campeão da Copa Africana de Nações

O Senegal conquistou o seu primeiro título da Copa Africana de Nações neste domingo, 6, ao vencer o Egito nos pênaltis. Depois do empate em 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, brilharam as estrelas do goleiro Mendy e do craque Sadio Mané nas penalidades.

A partida começou eletrizante, com um pênalti para Senegal logo aos quatro minutos. Contudo, Mané não bateu bem e facilitou a defesa do goleiro Gabaski. Depois disso, as chances claras foram poucas para os dois lados.

Na segunda etapa, a partida ficou mais aberta, mas os goleiros garantiram o 0 a 0 com boas defesas e forçaram a prorrogação e a disputa de pênaltis. Mendy defendeu uma cobrança e ainda viu os egípcios desperdiçarem outra, ao carimbarem a trave. O Senegal perdeu apenas um pênalti, e Mané se redimiu na última cobrança ao bater firme e garantir a vitória por 4 a 2 e o título ao seu país.