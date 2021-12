Sem Salah e com Dani Alves, Fifa divulga indicados ao time do ano

A Fifa e a FifPro, a federação internacional dos jogadores de futebol, divulgaram os 23 indicados à seleção da temporada 2020/21, na manhã desta terça-feira, 14. O prêmio, que será entregue na mesma cerimônia do The Best, dia 17 de janeiro, tem três brasileiros indicados: Alisson, do Liverpool, Daniel Alves, que atuou pelo São Paulo e agora está no Barcelona, e Neymar, do PSG. O egípcio Mohamed Salah, destaque do Liverpool na temporada, ficou de fora da lista.

Black Friday Abril: Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O prêmio que existe há 17 anos comumente divulga 55 nomes. Porém, na atual edição, uma pré-seleção foi feita e 23 nomes chegaram à “final”. Os indicados são escolhidos por votos de jogadores profissionais de todo o mundo. Cada atleta tem três votos.

Confira os 23 indicados:

Goleiros:

Alisson – Liverpool/Brasil

Edouard Mendy – Chelsea/Senegal

Gianluigi Donnaruma – Milan/PSG/Itália

Continua após a publicidade

Defensores:

David Alaba – Bayern de Munique/Real Madrid/Áustria

Jordi Alba – Barcelona/Espanha

Alexander-Arnold – Liverpool/Inglaterra

Daniel Alves – São Paulo/Brasil

Bonucci – Juventus/Itália

Rúben Dias – Manchester City/Portugal

Meio-campistas:

Sergio Busquets – Barcelona/Espanha

Kevin De Bruyne – Manchester City/Bélgica

Bruno Fernandes – Manchester United/Portugal

Frenkie de Jong – Barcelona/Holanda

Jorginho – Chelsea/Itália

N’Golo Kanté – Chelsea/França

Atacantes:

Karim Benzema – Real Madrid/França

Cristiano Ronaldo – Juventus/Manchester United/Portugal

Erlin Haaland – Borussia Dortmund/Noruega

Robert Lewandowski – Bayern de Munique/Polônia

Romelu Lukaku – Inter de Milão/Chelsea/Bélgica

Kylian Mbappé – PSG/França

Messi – Barcelona/PSG/Argentina

Neymar – PSG/Brasil