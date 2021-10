Sem Mbappé, Real Madrid tenta operação por Salah envolvendo Hazard

Atualizado em 18 out 2021, 22h28 - Publicado em 18 out 2021, 10h25

O Real Madrid já trabalha nos bastidores para viabilizar a contratação do atacante marroquino Mohamed Salah, principal nome do Liverpool. Segundo o jornal inglês The Sun, o clube espanhol deve oferecer o atacante belga Eden Hazard e mais um valor aos ingleses para contar com o jogador na próxima temporada. Salah tem contrato até julho de 2023.

A publicação diz que a negociação é possível porque Salah não aceitou a proposta de 400 mil euros semanais (2,5 milhões de reais) para renovar com o clube inglês. O jogador exige receber mais de 30 milhões de euros anuais (191 milhões de reais), valor que inviabilizaria sua permanência.

O Chelsea também está interessado em Hazard, mas o Real prefere utilizá-lo como moeda de troca. Ele também é pretendido pela Juventus.

Hazard atuou em oito partidas do Real Madrid na temporada, cinco delas como titular, mas ainda não marcou gols. Nas temporadas anteriores, teve números modestos e muitas lesões: 21 jogos e 4 gols na 2020/21, e 22 jogos e um gol na 2019/20.

Pesa contra o belga o recentemente crescimento do brasileiro Vinicius Júnior, além do ótimo momento do francês Karim Benzema, colocado como favorito por Didier Deschamps, Ronaldo e Zinedine Zidane como o favorito para vencer a Bola de Ouro.

Salah, por sua vez, tem dez gols em dez partidas na temporada, além de quatro assistências para companheiros. Ele chegou ao Liverpool em 2017, após se destacar pela Roma. Desde então, superou a marca de 100 gols com a camisa dos Reds, sendo por duas vezes artilheiro da Premier League e por uma vez o melhor jogador da competição.

