Sem Luís Castro, Corinthians inicia semana sem técnico; quem pode vir?

Mais uma rodada do Campeonato Paulista foi concluída e o Corinthians segue sem a definição sobre um treinador para a temporada 2022. Após demitir Sylvinho, o clube paulista viu uma reviravolta nas negociações com o técnico português Luis Castro.

O acordo estava encaminhado, com Castro disposto a assumir o pagamento da multa de 1,2 milhão de euros (6,9 milhões de reais) para a rescisão com Al Duhail, do Catar, mas acabou naufragando pelo projeto oferecido pelo investidor americano John Textor, novo dono do Botafogo, com a condição de bancar com o valor.

Castro deve ser oficializado pelo clube carioca nas próximas horas, enquanto os paulistas com o elenco recheado de estrelas seguem com o auxiliar Fernando Lázaro, antigo analista de desempenho, na posição de interino.

Por estar na fase de grupos da Libertadores e em fases mais avançadas da Copa do Brasil, os primeiros meses do Corinthians são exclusivos para o estadual e preparação. Desse modo, as grandes competições serão jogadas apenas a partir de abril.

Contudo, a indefinição pode ser uma “pedra no sapato” de um trabalho, que exige tempo. Duilio Monteiro Alves, presidente do clube, descartou alguns nomes e segue buscando por portugueses. Confira:

QUEM NÃO VEM MAIS:

Luís Castro

Com 60 anos, trabalhou na formação de atletas no Porto por anos e passou pelo Shakhtar Donetsk, reduto de brasileiros. Alvo do Botafogo do milionário John Textor, escolheu o clube carioca e recusou treinar o Corinthians.

Paulo Fonseca

Moçambicano criado em Portugal, o treinador de 48 anos não terá o Parque São Jorge como novo destino. Treinador do Shakhtar Donetsk por três anos e Roma por dois, está desempregado desde junho de 2021. No entanto, convencer o português a treinar no Brasil foi o grande problema.

Vitor Pereira

O treinador de 53 anos já foi o nome da vez. Depois de um trabalho vitorioso no Porto, entre 2011 e 2013, passou por vários mercados como o futebol do Oriente Médio, o chinês e o europeu. Está sem clube desde que deixou o Fenerbahce, em dezembro do ano passado. Não chegou a acordo com o time brasileiro.

Jorge Jesus

Demitido do Benfica recentemente, o português Jorge Jesus é um nome recorrente quando o assunto é a busca por novos treinadores. Multicampeão com o Flamengo em 2019, não voltou ao clube carioca em nenhuma oportunidade que teve. Foi ventilado no Atlético Mineiro, mas a transação fracassou, da mesma forma que com o Corinthians.

QUEM AINDA PODE CHEGAR:

Leonardo Jardim

Nascido na Venezuela e naturalizado português, Leonardo Jardim tem o privilégio do idioma e a experiência no futebol europeu. Está desempregado após campanha decepcionante com o Al Hilal no Mundial do Clubes. Jovem, com 47 anos, já passou por Monaco e Sporting e agora é especulado no Brasil e pode pintar no alvinegro.

Hernán Crespo

Campeão paulista pelo São Paulo e demitido meses depois após sequência ruim, Hernán Crespo é outro nome sem vínculo empregatício. Um ponto positivo pode ser a presença de Sebá Dominguez, ex-zagueiro do Corinthians, na comissão do argentino. Com experiência no futebol brasileiro, entende o contexto de pressão da torcida e pode ser vantajoso ao Timão.

André Villas-Boas

Cria de José Mourinho, o português André Villas-Boas é um dos nomes ventilados para desembarcar no Corinthians. Ex-treinador de clubes como Porto, Chelsea e Tottenham, não impressiona no futebol europeu há anos e seu último título foi em 2016. Desempregado desde que saiu do Olympique de Marselha, já negociou com clubes brasileiros, que esbarraram no alto salário.

‘Pepa’

Pedro Miguel Marques da Costa Filipe, o Pepa, é um dos promissores nomes da boa escola portuguesa de treinadores. Com passagens pelas categorias de base do Benfica, se destacou por Tondela e Paços de Ferreira, antes de assumir o Vitória de Guimarães. A discrepância do poder financeiro entre brasileiros e europeus pode dificultar o negócio, mas o nome é bem visto no cenário corintiano.

