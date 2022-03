Cristiano Ronaldo retornou ao Manchester United com o objetivo de voltar a brilhar na Liga dos Campeões após anos de frustração na Juventus, mas se despediu da competição novamente nas oitavas de final, derrotado pelo Atlético de Madri por 1 a 0 nesta terça-feira, 15, em pleno Old Trafford. O camisa 7 nem sequer conseguiu finalizar na partida (acertou uma bicicleta, para defesa de Oblak, mas o lance foi invalidado por impedimento), um fato raríssimo em sua carreira. Com isso, encerrou uma das piores participações de sua carreira na competição da qual detém diversos recordes.

Nesta terça, inclusive, Cristiano alcançou outro feito, ao ultrapassar o ex-colega Iker Casillas, que detinha o recorde de minutos jogados na Champions (15.908). Cinco vezes campeão (2008, com o United, 2014, 2016, 2017 e 2018 pelo Real Madrid) e maior artilheiro da competição com 140 gols, o jogador de 37 anos vem colecionando frustrações desde que deixou a equipe espanhola.

Neste ano, Cristiano Ronaldo marcou seis gols em sete jogos e foi praticamente o único destaque de um Manchester United em crise, que trocou de técnico (Ole Gunnar Solskjaer deu lugar a Ralf Rangnick). Nos anos em que esteve na Juventus, nos quais acumulou eliminações dolorosas, contra Ajax, Lyon e Porto, o português também teve atuações abaixo de seu padrão, com quatro gols em duas edições e seis em outra. Durante sua passagem pelo Real Madrid, CR7 se acostumou a marcar acima de dez gols por edição. (ver tabela abaixo).

Mesmo com o ídolo de volta, o United não consegue brilhar nem sequer na liga inglesa, da qual ocupa a quinta colocação, 20 pontos atrás do líder e rival Manchester City. As atenções de Cristiano Ronaldo agora estarão voltadas para a repescagem europeia para a Copa do Mundo de 2022, na qual Portugal enfrenta a Turquia, dia 24, e, caso avance, decidirá a vaga contra Itália ou Macedônia do Norte, no dia 29.

Todas as campanhas de Cristiano Ronaldo na Champions:

2003/04: Manchester United eliminado nas oitavas de final pelo Porto. Cristiano fez 5 jogos e 0 gols.

2004/05: Manchester United eliminado nas oitavas de final pelo Milan. Cristiano fez 7 jogos e 0 gols

2005/06: Manchester United eliminado na fase de grupos. Cristiano fez 6 jogos e 0 gols

2006/07: Manchester United eliminado na semifinal pelo Milan. Cristiano fez 11 jogos e 3 gols

2007/08: Manchester United campeão. Cristiano fez 11 jogos e 8 gols

2008/09: Manchester United vice-campeão. Cristiano fez 12 jogos e 4 gols.

2009/10: Real Madrid eliminado nas oitavas pelo Lyon. Cristiano fez 6 jogos e 7 gols.

2010/11: Real Madrid eliminado nas semifinais pelo Barcelona. Cristiano fez 12 jogos e 6 gols.

2011/12: Real Madrid eliminado nas semifinais pelo Bayern de Munique. Cristiano fez 10 jogos e 10 gols.

2012/13: Real Madrid eliminado nas semifinais pelo Borussia Dortmund. Cristiano fez 12 jogos e 12 gols

2013/14: Real Madrid campeão. Cristiano fez 12 jogos e 17 gols.

2014/15: Real Madrid eliminado nas semifinais pela Juventus. Cristiano fez 12 jogos e 10 gols.

2015/16: Real Madrid campeão. Cristiano fez 12 jogos e 16 gols.

2016/17: Real Madrid campeão. Cristiano fez 13 jogos e 12 gols.

2017/18: Real Madrid campeão. Cristiano fez 13 jogos e 15 gols.

2018/19: Juventus eliminada nas quartas de final. Cristiano fez 9 jogos e 6 gols.

2019/20 Juventus eliminado pelo Lyon nas oitavas de final. Cristiano fez 8 jogos e 4 gols.

2020/21: Juventus eliminada nas oitavas pelo Porto. Cristiano fez 6 jogos e 4 gols

2021/2022: Manchester United eliminado nas oitavas pelo Atlético de Madrid; Cristiano fez 7 jogos e 6 gols