Sem espaço no United, Cavani vira alvo do Barcelona para substituir Agüero

O atacante uruguaio Edinson Cavani não deve permanecer no Manchester United. Segundo o jornal inglês The Times, o camisa 21 pode acertar com o Barcelona ao final da temporada, em junho, quando termina o seu contrato com o clube inglês. Um acordo já na próxima janela de transferências, em janeiro de 2022, ainda é considerado improvável devido a grave crise financeira enfrentada pelos catalães.

O Barcelona busca um substituto para repor a perda do argentino Kun Agüero, afastado desde o início de novembro, após sofrer uma arritmia cardíaca durante uma partida contra o Alavés, pelo Campeonato Espanhol.

Segundo a Catalunya Ràdi, a arritmia de Agüero não é benigna – quando as alterações nos batimentos cardíacos não oferecem riscos de morte -, mas, sim, maligna, considerada mais preocupante. As ressonâncias e testes realizados até aqui indicam uma incompatibilidade de esforços físicos futuros.

Decisivo na reta final da última temporada do United, Cavani perdeu espaço com a chegada do atacante português Cristiano Ronaldo. O jogador, inclusive, chegou a ceder a camisa 7 que utilizava para ele.

Na temporada 2021/22, eleatuou apenas em oito das 19 partidas do United na temporada, tendo jogado apenas duas delas como titular e marcado um gol. No primeiro ciclo pelo clube foram 39 jogos e 17 gols.

A publicação diz que Cavani analisa a possibilidade de deixar o clube por considerar ter, pelo menos, mais dois anos jogando em alto nível. Se a negociação avançar seria a primeira vez atuando no futebol espanhol. O jogador tem passagens pela Itália, França e Inglaterra.

