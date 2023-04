Sem Endrick e Roque, Ramon Menezes convoca seleção para Mundial sub-20

O técnico da seleção brasileira, Ramon Menezes, anunciou nesta sexta-feira, 28, a lista dos jogadores convocados para a Copa do Mundo sub-20, marcada para junho, na Argentina. Os atacantes Endrick, do Palmeiras, Victor Roque, do Athletico Paranaense, e o meia Alexsander, do Fluminense, não foram liberados pelos seus clubes e não integram a lista que conta com 21 atletas.

Rumo ao Mundial! ✈️🇧🇷 A Seleção Brasileira foi convocada para a Copa do Mundo FIFA Sub-20. Os 21 atletas convocados por Ramon Menezes se apresentam no dia 8 de maio, quando começa o período preparatório na Granja Comary. A competição inicia no dia 20. O Brasil está no Grupo D,… pic.twitter.com/OMHaFdgVRb — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 28, 2023

Ramon chamou oito atacantes para a competição, entre eles Matheus Nascimento, do Botafogo, Pedrinho e Giovane, do Corinthians, Marcos Leonardo, do Santos, e Kevin, do Palmeiras.

O Mundial sub-20 começa no dia 20 de junho, na Argentina, e a seleção brasileira faz parte do grupo D ao lado de República Dominicana, Itália e Nigéria. Atuais campeões do Sul-Americano da categoria, o Brasil estreia contra os italianos no dia 21.

Confira a lista dos jogadores convocados:

Goleiros

Mycael (Athletico-PR)

Kaique (Palmeiras)

Kauã Santos (Flamengo)

Laterais

Arthur (América-MG)

André Dominique (Bahia)

Kaiki Bruno (Cruzeiro)

Zagueiros

Kayky (Almería)

Michel (Palmeiras)

Robert Renan (Zenit)

Meio-campistas

Marlon Gomes (Vasco)

Andrey (Vasco)

Guilherme Biro (Corinthians)

Ronald (Grêmio)

Atacantes

Marcos Leonardo (Santos)

Giovani (Palmeiras)

Matheus Martins (Watford)

Matheus Nascimento (Botafogo)

Savio (PSV Eindhoven)

Kevin (Palmeiras)

Giovane (Corinthians)

Pedrinho (Corinthians)