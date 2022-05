Sem CR7, Premier League divulga candidatos a craque da temporada

A Premier League divulgou nesta sexta-feira, 13, os oito jogadores que disputarão o prêmio de melhor jogador da temporada, com uma ausência notável: Cristiano Ronaldo. Autor de 18 gols no campeonato, o português do Manchester United ficou de fora da lista, que conta com Kevin De Bruyne e João Cancelo (Manchester City), Mohamed Salah e Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Son Heung-min (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Jarrod Bowen (West Ham) e James Ward-Prowse (Southampton).

Os favoritos ao prêmio são o egípcio Salah, artilheiro do torneio com 22 gols e líder de assistência com 13 passes para gol, e o belga De Bruyne, principal jogador do líder Manchester City, com 15 gols. Dois laterais também representam os dois times que brigam pelo título: o inglês Alexander-Arnold e o português Cancelo. Já o sul-coreano Son, do Tottenham, é o vice-artilheiro, com 21 bolas na rede.

Os outros três candidatos são ingleses: Saka é jovem destaque do Arsenal, Bowen faz grande temporada pelo West Ham e já deu 10 assistências no campeonato, e Ward-Prowse é o capitão do Southampton, autor de quatro gols de falta na temporada.

O vencedor será revelado quando o campeonato terminar. O público pode votar no site da Premier League, mas o peso do voto popular é apenas de 10%; o restante é decidido por votos dos capitães dos times e por um “painel de especialistas” escolhido pela liga.

