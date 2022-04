Selfie do ano? Jovem golfista surpreende estrelas do PSG no elevador

Marta Silchenko, uma golfista russa de apenas 17 anos, jamais poderia imaginar o que estava por vir quando decidiu descer para a academia do hotel em que estava hospedada, em Paris, para se exercitar um pouco. Eis que, ao abrir a porta, a jovem se deparou com o estrelado elenco do Paris Saint-Germain. Como boa integrante da geração Z, aquela que já nasceu na era digital, Marta não perdeu a chance de eternizar o momento: sacou o celular e, sem aviso prévio aos atletas do PSG, tirou aquela que pode ser a selfie do ano.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

A golfista russa, na verdade, tirou diversas fotos. “Dia normal na academia”, postou no último domingo, 18. “Apenas cruzei com os melhores jogadores do mundo no elevador”. Lionel Messi, ao seu lado, e Kylian Mbappé, mais adiante, pareciam os mais surpresos. Neymar, de boné preto, e o cabeludo Sergio Ramos nem sequer perceberam a ação de Marta e permaneceram de costas. O zagueiro brasileiro Marquinhos, à esquerda das imagens, foi um dos poucos a interagir com a garota, sorrindo para as fotos.

A brincadeira deu sorte ao time do PSG, que na tarde de domingo bateu o maior rival, Olympique de Marselha, por 2 a 1, com gols de Neymar e Mbappé, no Parque dos Príncipes.