Seleção vai desfalcar Palmeiras e Atlético-MG no Brasileirão; veja jogos

O técnico Tite convocou a seleção brasileira para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão, em 2 e 6 de junho. Entre os presentes na lista, apenas três atuam no futebol brasileiro: Weverton e Danilo, do Palmeiras, e Guilherme Arana, do Atlético-MG. Eles desfalcarão os seus clubes em quatro compromissos do Campeonato Brasileiro.

Além dos jogos confirmados, um amistoso contra a Argentina, que aconteceria no dia 11, foi cancelado. De acordo com a comissão técnica, a intenção é que um novo adversário seja encontrado para a data.

Tendo em vista que a principal competição nacional não adapta o calendário às Datas Fifa, as equipes perderão seus jogadores em quatro partidas, incluindo um confronto direto. Tendo em vista que a fase de grupos da Libertadores já estará finalizada e as partidas da Copa do Brasil não estão marcadas para a data, o Brasileiro será o único torneio a acontecer no período.

Weverton, Guilherme Arana e Danilo se apresentam à seleção brasileira em 26 de maio e o último compromisso deve acontecer no dia 11 de junho, na Europa.

Único nome da lista que joga no Atlético Mineiro, Guilherme Arana não estará disponível ao atual campeão nacional contra Avaí, Palmeiras, Fluminense e Santos. Enquanto isso, Weverton e Danilo desfalcam o alviverde contra Santos, Atlético-MG, Botafogo e Coritiba. O Palmeiras, porém, vai pedir adiamento da partida contra o Santos, segundo afirmou o diretor de futebol Anderson Barros ao ‘ge’.

Confira os jogos que Atlético Mineiro e Palmeiras estarão desfalcados:

Atlético-MG:

Avaí (Casa) – 29/05

Palmeiras (Fora) – 05/06

Fluminense (Fora) – 08/06

Santos (Casa) – a definir

Palmeiras:

Santos (Fora) – 29/05

Atlético-MG (Casa) – 05/06

Botafogo (Casa) – 09/06

Coritiba (Fora) – a definir

