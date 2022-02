Seleção terá Daniel Alves capitão e meio-campo ofensivo contra o Paraguai

BELO HORIZONTE – O técnico Tite confirmou a escalação titular da seleção brasileira que enfrenta o Paraguai nesta terça-feira, 1, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, no Mineirão, a partir das 21h30 (de Brasília).

O time que irá a campo tem Ederson; Daniel Alves, Marquinhos, Thiago Silva e Alex Telles; Fabinho, Lucas Paquetá e Philippe Coutinho; Raphinha, Vinícius Júnior e Matheus Cunha.

Como já era esperado, Daniel Alves herda na lateral direita a vaga de Emerson Royal, que foi expulso no empate com o Equador na rodada anterior. O atleta de 38 anos será o capitão da seleção e fará seu 122º jogo com a camisa do Brasil.

Outra novidade é a escalação de Lucas Paquetá como segundo volante, no lugar de Fred, indiciando um meio-campo mais ofensivo. Já no ataque, Tite manteve o trio formado por Raphinha, Vinícius e Cunha.

As outras modificações em relação ao time que iniciou contra o Equador são as entradas do goleiro Ederson, do zagueiro Marquinhos, do lateral esquerdo Alex Telles e do volante Fabinho nas vagas de Alisson, Éder Militão, Alex Sandro (diagnosticado com Covid-19 e desfalque para o jogo) e Casemiro, respectivamente.

Com 11 vitórias e três empates, o Brasil lidera as Eliminatórias e já está classificado para a Copa do Mundo. Já o Paraguai é o penúltimo colocado, com duas vitórias, três empates e sete derrotas, e tem chances mínimas de ir ao Mundial.

