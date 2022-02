Seleção, Palmeiras e Eliminatórias: onde assistir aos jogos desta terça, 1

Dando início à terceira rodada de jogos do Campeonato Paulista, nesta terça-feira, 1, entram em campo Palmeiras e Água Santa, às 19h (de Brasília), na casa do alviverde, o Allianz Parque. A partida será a última do Verdão antes da viagem para disputar o Mundial de Clubes da Fifa.

A programação contará também com a seleção brasileira no gramado. O time de Tite enfrenta o Paraguai, às 21h30, no Mineirão. Outros jogos de destaque das Eliminatórias da Copa são Argentina x Colômbia, Bolívia x Chile, Peru x Equador e Uruguai x Venezuela.

Confira os horários e onde assistir aos jogos desta terça-feira:

7h10

Japão x Arábia Saudita – ESPN e Star+

9h

Líbano x Iraque – Star+ e Eleven

11h

Síria x Coreia do Sul – ESPN, Star+ e Eleven

17h

Bolívia x Chile – SporTV

19h

Palmeiras x Água Santa – Paulistão Play, YouTube e Premiere

20h

Uruguai x Venezuela – SporTV

20h30

Argentina x Colômbia – SporTV

21h

Botafogo-SP x Ferroviária – Paulistão Play e Premiere

21h30

Brasil x Paraguai – SporTV

