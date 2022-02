Seleção feminina inicia disputa de torneio na França; veja onde assistir

A seleção brasileira feminina fará logo mais, às 15h (de Brasília), a sua estreia na temporada de 2022. A primeira adversária será a Holanda, atual campeã europeia e vice mundial, no estádio Michel d’Ornano, em Caen. O confronto abre o Torneio Internacional da França, que será disputado também pelas seleções da França e Finlândia.

A competição acontece em formato todos contra todos. Desta forma, a equipe que somar mais pontos ao final de três rodadas leva o troféu para casa. Com início nesta quarta-feira, 16, e término no dia 23 de fevereiro, os jogos acontecem nas cidades de Le Havre e Caen, na Normandia.

Sem poder contar com Bia Zaneratto e Júlia Bianchi, por estarem em recuperação de Covid-19, a técnica Pia Sundhage anunciou três novidades: a atacante Ludmila (Atlético de Madrid), a meia Ana Vitória (Benfica) e a zagueira Lauren (Madrid CFC). Além delas, chamou rostos novos como as zagueiras Thaís Regina (São Paulo) e Duda (flamengo), e a goleira Jully (Palmeiras).

O último encontro entre Brasil e Holanda aconteceu nos Jogos de Tóquio, em 2021, e a partida terminou em 3 a 3. “As quatro equipes possuem grande força no cenário mundial do futebol feminino. A Holanda foi vice-campeã da Copa do Mundo e a França acabou nos eliminando na competição, além da Finlândia, que vem fazendo grandes atuações na Europa. Vejo o Torneio como uma grande oportunidade de preparação para a Copa América e isso nos dá ainda mais confiança para fazermos nosso trabalho bem feito”, declarou Pia.

Com transmissão ao vivo do SporTV, o Brasil ainda enfrenta a França no sábado, 19, e e a Finlândia, na terça-feira, 22. Confira abaixo a programação completa dos jogos:

1ª rodada, 16/2

15h

Brasil x Holanda

17h10

França x Finlândia

2ª rodada, 19/2

15h

Holanda x Finlândia

17h10

França x Brasil

3ª rodada, 22/2

14h30

Brasil x Finlândia

17h10

França x Holanda

Confira a numeração das #GuerreirasDoBrasil para o Torneio Internacional da França! 🇧🇷 x 🇳🇱 | 16/02 – 15h

🇧🇷 x 🇫🇷 | 19/02 – 17h10

🇧🇷 x 🇫🇮 | 22/02 – 14h30 📺 @sportv pic.twitter.com/jcZm7GSYwp — Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) February 16, 2022

