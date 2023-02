Seleção enfrentará Marrocos com Ramon Menezes como técnico

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) oficializou nesta quarta-feira, 15, o primeiro compromisso da seleção brasileira em 2023: em 25 de março, o time fará amistoso diante do Marrocos, no Estádio Ibn Batouta, em Tanger. Ainda em busca do substituto de Tite, o Brasil será dirigido de forma interina pelo técnico Ramon Menezes, que recentemente comandou a seleção sub-20, que se sagrou campeã sul-americana.

“Este é o início de um novo ciclo para o futebol brasileiro. E a CBF dá o pontapé inicial com a nossa seleção entrando em campo contra um adversário forte, que é o Marrocos, que chegou às semifinais da Copa do Mundo do Catar, no ano passado. Será um bom teste e, certamente, um jogo que irá despertar o interesse do torcedor brasileiro”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Este será a primeira aparição do Brasil em solo marroquino. Inaugurado em abril de 2011, o estádio, que tem capacidade para 65.000 pessoas e recebeu o último Mundial de Clubes, vencido pelo Real Madrid.

Quem é Ramon Menezes

A CBF busca um substituto para Tite e tem o italiano Carlo Ancelotti, do Real Madrid, como favorito. O acordo, no entanto, só seria possível ao final da temporada europeia, em maio. Deste modo, a tendência é que Ramon Menezes permaneça de forma interina no cargo.

O técnico de 50 anos foi um meio-campista de sucesso nos anos 1990, especialmente jogando por Vasco da Gama e Vitória. Mineiro de Contagem, iniciou a carreira no Cruzeiro e passou pelo Bayer Leverkusen, da Alemanha, antes de brilhar pela equipe vascaína nas conquistas do Brasileirão 1997 e da Libertadores de 1998.

Ainda como atleta, passou por Atlético-MG, Fluminense e Botafogo. Em 2002, recebeu a Bola de Prata de PLACAR, também jogando pelo Vasco.

Logo após se aposentar em 2013, Ramon fez estágio com Oswaldo de Oliveira no Botafogo e depois estreou como auxiliar no Joinville. Ídolo do Vasco, retornou ao clube também como auxiliar, em 2018, e em 2020 ganhou sua primeira oportunidade como treinador.

Depois de um início empolgante, o time oscilou e Ramón acabou supreendentemente demitido. Ele ainda passou por CRB e Vitória antes de assumir a seleção sub-20 no ano passado.