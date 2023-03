Seleção deve ter novidades em 1ª convocação de Ramon

Pela primeira vez após a Copa do Mundo, a seleção brasileira será convocada, nesta sexta-feira, 3, às 11h (de Brasília). Ramon Menezes, técnico interino, deve promover novidades na lista para o jogo contra o Marrocos, dia 25 de março.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 9,90/mês. Não perca!

Treinador campeão do Sul-Americano sub-20, Ramon foi o escolhido da CBF para assumir enquanto um novo nome é procurado. Há a expectativa pela convocação de jovens que atuaram na seleção de base, mas existem ausências certas ou muito possíveis, como o caso de Daniel Alves, preso preventivamente na Espanha por suspeita de estupro, e Thiago Silva, que tem 38 anos e pode ter encerrado seu ciclo.

Além disso, há dúvidas sobre Neymar, que não confirma a participação no Mundial de 2026 e está lesionado no PSG. Danilo, lateral na Copa, foi adaptado como zagueiro na Juventus e é outra ausência quase certa. No gol, também são esperadas novidades, tendo em vista que Alisson, Ederson e Weverton não são unanimidades.