Seleção brasileira: Ramon faz teste com Joelinton e Veiga entre titulares

O meio-campista Joelinton, do Newcastle, pode ser a principal novidade na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra Guiné, no sábado, 17, às 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. O jogador foi testado como titular pelo técnico Ramon Menezes no primeiro trabalho tático para a partida. A informação foi divulgada pelo site ge.

Segundo a reportagem, o treinador ainda aproveitou a atividade para realizar mais dois testes: a entrada de Raphael Veiga na vaga de Lucas Paquetá e de Ayrton Lucas no lugar de Alex Telles.

A seleção trabalhou com a seguinte escalação: Alisson; Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Alex Telles (Ayrton Lucas); Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá (Raphael Veiga); Rodrygo, Vinicius Júnior e Richarlison. Dos 11 escolhidos inicialmente, dez estiveram na última Copa do Mundo.

Os convocados por Ramon começaram a se apresentar no último domingo, 11. Esse foi o primeiro trabalho com quase todas as peças disponíveis, com exceção ao goleiro Ederson e ao zagueiro Robert Renan.

Ederson ganhou mais tempo após a final da Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Manchester City no sábado, 10, enquanto o defensor foi chamado após o corte de Nino, do Fluminense, por dores na coxa.

Depois de enfrentar Guiné, o Brasil volta a campo contra Senegal na terça-feira, 20, no estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.