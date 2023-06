Seleção brasileira: Ramon define escalação com Joelinton e Ayrton Lucas

O meio-campista Joelinton, do Newcastle, e o lateral-esquerdo Ayrton Lucas, do Flamengo, serão as novidade na escalação da seleção brasileira para o amistoso contra Guiné neste sábado, 17, às 16h30 (de Brasília), no estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, na Espanha. O técnico Ramon Menezes fechou a preparação para a partida repetindo a formação utilizada nos dois últimos dias, com a dupla de estreantes novamente entre os titulares. A informação foi divulgada pelos sites ESPN e ge.

A seleção trabalhou com a seguinte escalação: Alisson (Weverton); Danilo, Éder Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas; Casemiro, Joelinton e Lucas Paquetá; Rodrygo, Vinicius Júnior e Richarlison. Dos 11 escolhidos inicialmente, nove estiveram na última Copa do Mundo.

O meia Raphael Veiga, outro testado pelo treinador na vaga de Lucas Paquetá, deve ser opção para o segundo tempo.

Na parte final da atividade, o goleiro Alisson acabou machucando o quinto dedo da mão esquerda e precisou receber atendimento médico. Ele foi substituído por Weverton, que deve ser o titular caso não possa atuar.

Ederson, primeira opção pelo setor, ganhou mais tempo após a final da Liga dos Campeões da Europa, vencida pelo Manchester City no sábado, 10, mas pode ser o escolhido para a função para o segundo jogo.

Depois de enfrentar Guiné, o Brasil volta a campo contra Senegal na terça-feira, 20, no estádio José Alvalade, em Lisboa, Portugal.