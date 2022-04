Seleção brasileira fará amistosos contra Japão e Coreia do Sul em junho

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, confirmou que a seleção brasileira fará dois amistosos em junho contra Japão e Coreia do Sul, equipes que também estão classificadas para a Copa do Mundo do Catar, marcada para novembro e dezembro. Ambas as partidas devem acontecer na Ásia.

Assine #PLACAR digital no app por apenas R$ 6,90/mês. Não perca!

O último jogo da seleção contra um adversário fora da América do Sul ocorreu justamente diante da Coreia do Sul, em 19 de novembro de 2019. Na ocasião, o Brasil venceu por 3 a 0 com gols de Lucas Paquetá, Philippe Coutinho e Danilo, em amistoso disputado em Abu Dhabi.

Desde então, por incompatibilidade de calendários, a equipe de Tite enfrentou apenas times sul-americanos, nas Eliminatórias e na Copa América, com 19 vitórias, quatro empates e só uma derrota – na final da Copa América de 2021, para a Argentina, no Maracanã, por 1 a 0.

A falta de confrontos com times europeus é uma das críticas recorrentes à preparação da seleção para a Copa do Mundo. O último duelo com um representante do Velho Continente foi em março de 2019, quando o Brasil venceu a República Tcheca por 3 a 1, com dois gols de Gabriel Jesus e um de Firmino.

O Brasil terá mais uma data Fifa em setembro, onde deverá fazer mais dois amistosos de preparação para a Copa. Vale lembrar que a Fifa quer ainda que a seleção refaça o jogo com a Argentina pelas Eliminatórias, que foi cancelado em setembro de 2021 após agentes da Anvisa invadirem o campo nos minutos iniciais, alegando que atletas argentinos haviam descumprido normas sanitárias ao entrarem no país.

Ainda não assina Star+?! Clique aqui para se inscrever e ter acesso a jogos ao vivo, séries originais e programas exclusivos da ESPN!